Berlin (ots) - Ein Online-Orchester mit 1360 Teilnehmenden aus 43 Ländern, koordiniert durch den Musiker und Musiklehrer Jens Illemann aus Schleswig-Holstein, hat mit Beethovens "Ode an die Freude" einen neuen Weltrekord aufgestellt. Das gab das Rekord-Institut für Deutschland am Europatag am Sonntag (9. Mai) bekannt. Den Weltrekord erzielte das Online-Orchester als das "größte virtuell spielende Musikensemble". Die Europäische Kommission hatte Illemann mit dem Projekt beauftragt."Ich gratuliere allen Musikerinnen und Musikern aus den 43 Ländern zu diesem Erfolg und danke insbesondere Jens Illemann für die Organisation und Koordinierung", sagte Jörg Wojahn, Vertreter der Europäischen Kommission in Deutschland. "Mit ihrem Beitrag haben sie alle die europäischen Ideale von Freiheit, Frieden und Solidarität, die die Europahymne in der universellen Sprache der Musik ausdrückt, in die Welt getragen - in die Köpfe und Herzen vieler Menschen."Jens Illemann, bereits Weltrekordhalter für ein früheres Online-Orchester im Jahr 2020, hat für den Europatag ein Arrangement der Europahymne erstellt, das in einem Crossover die Stile Klassik, Swing und Rock miteinander vereint. Vom 1. bis zum 27. April 2021 konnten sich Musikerinnen und Musiker aus Europa und der ganzen Welt zur Teilnahme am europäischen Online-Orchester anmelden, um gemeinsam zum Europatag 2021 eine besondere Version der Europahymne (Beethovens "Ode an die Freude") aufzuführen.Insgesamt 1.360 Musikerinnen und Musiker aus 43 Nationen haben schließlich die Europahymne in Einzelvideos vorgetragen und eingereicht. Organisator Jens Illemann hat diese zu einem Musikstück montiert, das am Europatag (9. Mai 2021) veröffentlicht wurde.Das Rekord-Institut für Deutschland (RID), das deutschsprachige Pendant zum international ausgerichteten Rekordbuch aus London, hat das Projekt auf seine Weltrekordfähigkeit hin geprüft und gestern den neuen Weltrekord bekannt gegeben.Das Video wurde am 9. Mai um 18 Uhr auf dem YouTube Kanal der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland (https://www.youtube.com/watch?v=dlrmbB6MSW0), von Jens Illemann (https://www.youtube.com/channel/UCqgh3GczSHGXYo-f_SMGOag) und vielen weiteren Social-Media-Kanälen der Europäischen Kommission und vielen Partnerseiten veröffentlicht.Der Europatag am 9. Mai erinnert daran, dass wir in Europa in Frieden und Einheit leben. Es ist der Tag der historischen Schuman-Erklärung (https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_de): Am 9. Mai 1950 hielt der damalige französische Außenminister Robert Schuman in Paris eine Rede, in der er seine Vision einer neuen Art der politischen Zusammenarbeit in Europa vorstellte, um Kriege zwischen den europäischen Nationen unvorstellbar zu machen.Weitere Informationen:Alle Informationen zum Projekt finden Interessierte unter www.corona-orchester.deKontakt: Jens Illemann: info@deinprobenraum.deInformationen zum Weltrekord: rekord-institut.org, Kontakt: Alexander Matzkewitz; am@rekord-institut.de