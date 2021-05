Los Angeles (ots/PRNewswire) - Carmen Electra schlägt mit der Ankündigung ihrer ersten NFT-Sammlung in der NFT-Community Wellen. Sie bringt die Sammlung zusammen mit dem berühmten NFT-Sammler @Jeffbezos4skin auf TMZ auf den Markt. Es wird ein Portfolio mit Electras digitaler Kunst auktioniert. Das Portfolio umfasst auch die einzigartige Gelegenheit, exklusiv ein Stück ihres Körpers (im Dekolletébereich) als Leinwand für Kunst, zu Werbezwecken oder zur Darstellung einer anderen individuellen Nachricht samt Logos oder Unternehmensnamen verwenden zu dürfen. Anders ausgedrückt besteht dieses NFT aus einem Teil von Carmen Electras Dekolleté, das der Meistbietende ganz nach Wunsch gestalten kann. Das Projekt verschmilzt Körperkunst mit digitaler Kunst und schafft einen neuen Schauplatz für Werbezwecke im NFT-Raum. Ein Teil des Erlöses dieser Aktion wird der Breast Cancer Research Foundation der Wohltätigkeitsorganisation Stand Up To Cancer gespendet.Carmen und ihr Agent Darren Prince, CEO der Prince Marketing Group / Prince Digital Group, und ihr Manager Thaer Mustafa waren von der Idee eines interaktiven digitalen Kunstprojekts begeistert, das sowohl Sammlern als auch Kunstschaffenden personalisierten Wert mit dem Potenzial bietet, ewig zu bestehen. Deshalb werden sie das einzigartige individuelle NFT in ihren umfangreichen Netzwerken bewerben, um dem Meistbietenden ein lukratives Erlebnis zu garantieren.Carmen Electra, die in Entertainmentkreisen als Sängerin und Tänzerin wohlbekannt ist, die von Prince entdeckt wurde, und danach als Schauspielerin in der Serie Baywatch und als Modell für Playboy tätig war, sieht dem NFT optimistisch entgegen. Im Gegensatz zu anderen Prominenten, die NFTs herausbringen, um schnelles Geld zu machen, kann man Carmen Electras Haltung zu NFTs eher als erwartungsvoll und engagiert bezeichnen. Sie meinte zur Aktion: "Meine NFTs sollen nicht nur Ihre Sinne stimulieren, sondern Ihnen auch Geld bringen, das Sie nebenbei bemerkt viel länger als meine Ehe mit Dennis Rodman genießen werden."Gemeinsam planen Prince, 4skin und Electra weitere revolutionäre NFT-Aktionen, die diesem "Cleavage Real-Estate"-Projekt ähnlich sein sollen. Angesichts Prince Marketing Groups umfangreicher Kundenliste aus berühmten Sportlern und Prominenten, der Kollektion und Expertise von JeffBezos4skin und der vielen Assets von Electra sollten alle, die an NFTs interessiert sind, diese NFT-Aktion unbedingt im Auge behalten. Die Auktion wird auf http://carmennft.com angekündigt.Folgen Sie @carmensnft und @jeffbezos4skin für weitere Informationen in allen sozialen Medien.Für weitere Informationen: JeffBezos4skin, JeffBezos4skin@gmail.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1505960/Foreskin_inc__Carmen_Electra_and_JeffBezos4skin_Drop_First_NFT_C.jpgOriginal-Content von: Foreskin inc.; Prince Marketing Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155503/4911367