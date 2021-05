DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

FEIERTAGSHINWEIS

MONTAG: In Russland bleiben die Börsen wegen des nachgeholten "Tags des Sieges" geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13:10 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future n.def. n.def. n.def. S&P-500-Indikation 4.235,25 +0,07% +13,52% Euro-Stoxx-50 4.018,49 -0,39% +13,11% Stoxx-50 3.440,25 -0,10% +10,68% DAX 15.372,74 -0,17% +12,06% FTSE 7.133,25 +0,05% +10,36% CAC 6.369,72 -0,25% +14,74% Nikkei-225 29.518,34 +0,55% +7,56% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 170,28 -0,19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 65,25 64,90 +0,5% 0,35 +34,2% Brent/ICE 68,72 68,28 +0,6% 0,44 +33,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.839,74 1.831,28 +0,5% +8,47 -3,1% Silber (Spot) 27,73 27,47 +1,0% +0,26 +5,1% Platin (Spot) 1.270,00 1.255,60 +1,1% +14,40 +18,7% Kupfer-Future 4,89 4,77 +2,6% +0,12 +38,7%

Die Erdölpreise zogen an, nachdem die größte Ölpipeline in den USA Ziel eines Hackerangriffs geworden ist. Der Betrieb der Colonial-Pipeline sei vorübergehend eingestellt worden, teilte die Betreiberfirma mit. Die USA haben den regionalen Notstand erklärt.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der Rekordjagd vom Freitag dürften die US-Börsen zu Beginn der neuen Woche erst einmal durchatmen. Die Nachrichtenlage ist am Montag noch dünn. Wichtige Konjunkturdaten stehen nicht zur Veröffentlichung an, und die Bilanzsaison hat in den USA ihren Höhepunkt überschritten. Zahlen kommen allenfalls noch aus der zweiten und dritten Reihe. Tendenziell dürften die überraschend schwachen Arbeitsmarktdaten vom Freitag die Aktienkurse weiter stützen, denn der geringe Beschäftigungsaufbau befeuerte Erwartungen, dass US-Notenbank und Regierung ihre Wirtschaftsstimuli noch einige Zeit fortführen werden.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

- DE/Biontech SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz)

FINANZMÄRKTE EUROPA

Die europäischen Aktienmärkte notieren am Montagmittag etwas leichter. Auf Rekordhoch notiert dagegen der breite Stoxx-600-Index. Unterstützung bekommt er von den Minenwerten in Europa, die mit einem Plus von gut 2,3 Prozent den größten Gewinner unter den Sub-Indizes stellen. Einige Analysten sehen die Rohstoffpreise erst zu Beginn eines neuen Zyklus, also noch lange am Steigen. Die erst nun auf den Weg gebrachten globalen Infrastrukturprogramme werden für eine gute Nachfrage nach Rohstoffen sorgen. Kupfer gilt als einer der großen Gewinner der elektrischen Mobilität, wird doch in einem E-Auto im Schnitt etwa dreimal so viel Kupfer benötigt wie in einem Verbrenner. "Die Zahlen sind nicht der Knaller", meint Heino Ruland von Ruland Research zu Aurubis (-2,4%). Ebenfalls nach Zahlen verlieren Carl Zeiss Meditec 1,4 Prozent. Traton notieren nach dem Quartalsausweis 2,3 Prozent fester. "Bei den Zahlen sticht der starke Auftragseingang heraus", so ein Beobachter. Um fast 30 Prozent nach oben geht es für die MAN-Aktie. Traton will über einen Squeeze-Out die MAN-Minderheitsaktionäre abfinden und zahlt dafür 70,68 Euro. RWE fallen um 1 Prozent. Der Versorger will bis 2040 vollständig klimaneutral werden und plant dafür weitere hohe Investitionen. Das bremst den Kurs zunächst. Biontech legen an der Frankfurter Börse fast 10 Prozent zu, nachdem die EU inmitten der Diskussion über die Aussetzung von Patenten für Corona-Impfstoffe bis zu 1,8 Milliarden weitere Biontech-Impfdosen geordert hat. Wacker Neuson steigen um 1,6 Prozent. Der Konzern hat den Reingewinn im ersten Quartal nahezu verdreifacht und sieht darin "eine hervorragende Basis" zum Erreichen der Jahresziele.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:21 Fr, 17:54 % YTD EUR/USD 1,2162 -0,04% 1,2157 1,2162 -0,4% EUR/JPY 132,26 +0,06% 132,34 131,98 +4,9% EUR/CHF 1,0945 -0,13% 1,0958 1,0960 +1,3% EUR/GBP 0,8624 -0,76% 0,8649 0,8688 -3,4% USD/JPY 108,75 +0,11% 108,85 108,53 +5,3% GBP/USD 1,4101 +0,71% 1,4055 1,3998 +3,2% USD/CNH (Offshore) 6,4070 -0,18% 6,4223 6,4186 -1,5% Bitcoin BTC/USD 57.831,51 -0,52% 59.150,78 57.434,01 +99,1%

Der Dollar erholt sich am Montag zunächst nicht von seinem Rücksetzer am Freitag in Reaktion auf den deutlich unter der Erwartung gebliebenen US-Arbeitsmarktbericht für April. "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben", kommentiert Devisenanalyst Ulrich Leuchtmann von der Commerzbank. Wer geglaubt habe, dass das Beschäftigungsziel der US-Notenbank Fed in naher Zukunft in Reichweite rücken könnte, habe zunächst einen Dämpfer erhalten. Ein gewichtiges Argument der Dollar-Bullen sei somit bröckelig geworden.

Derweil zieht das britische Pfund nach der Regionalwahl in Schottland an. Die für die Unabhängigkeit Schottlands eintretende Partei der schottischen Regierungschefin Nicola Sturgeon hat die Regionalwahl zwar gewonnen, die absolute Mehrheit aber knapp verpasst.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Die asiatischen Börsen haben sich am Montag ohne klare Tendenz gezeigt. Damit folgten Indizes der Region nur zum Teil der Wall Street, wo eklatant verfehlte Markterwartungen beim Arbeitsmarktbericht die Sorge einer Zinswende aus dem Markt genommen hatten. In der Folge waren Dow & Co auf Allzeithochs marschiert. In Tokio wurde der Markt angeführt von Stahl- und Automobilwerten. Nippon Steel zogen um 5,3 und Nissan Motor um 4,4 Prozent. Nach überzeugendem Geschäftsbericht zogen Mitsubishi Heavy Industries um 4,8 Prozent an. In Hongkong fiele China Telecom um 2,8 Prozent. Die US-Börse NYSE hatte bestätigt, die ADS der Chinesen dauerhaft vom Handel auszuschließen. In Seoul schloss der Kospi sehr fest und auf Allzeithoch. Befeuert wurde der Markt von äußerst optimistischen Konjunktureinschätzungen durch Präsident Moon Jae-in. Er versprach, eine Regierung werde ihr Bestes tun, um das Wirtschaftswachstum auf über 4 Prozent zu hieven. Der Kurs des Spiele-Anbieters NCsoft stieg um knapp 6 Prozent und erholte sich von Verlusten im Anschluss an schwache Geschäftszahlen. Auch die australische Börse markierte ein Rekordhoch nach Daten, die eine Normalisierung des Konsumverhaltens in Australien signalisierten. Getragen wurde der Aufschwung am Aktienmarkt vorm Rohstoffsektor. Rio Tinto rückten um 4,6 Prozent vor, Champion Iron um 5,4 und Fortescue Metals gar um 7,9 Prozent. Der gesamte Sektor kletterte um 3,4 Prozent. Händler verwiesen auf steigende Eisenerzpreise in China.

CREDIT

Die Risikoprämien am Credit-Markt entwickeln sich zu Wochenbeginn leicht zurück. Damit ist die Reaktion auf die weit unter den Schätzungen ausgefallenen US-Arbeitsmarktdaten vom vergangenen Freitag gering. Die Daten sind nur schwer zu interpretieren. Einerseits könnten sie andeuten, dass sich die US-Wirtschaft bei weitem noch nicht so stark erholt hat, wie das viele Beobachter glauben. Diese Interpretation spricht dafür, dass die US-Notenbank die geldpolitischen Zügel noch lange nicht anziehen dürfte.

Für Jim Reid von der Deutschen Bank sind die Daten andererseits ein Hinweis darauf, wie schwer es derzeit für die Unternehmen sei, geeignetes Personal zu finden. Dies sei normalerweise ein Phänomen, das erst gegen Ende eines Wirtschaftszyklus auftrete. Im aktuellen Umfeld könnten die Zahlen dafür stehen, dass die fiskalischen Anreize so großzügig seien, dass die Notwendigkeit, eine Arbeit zu finden, nur gering sei. Das könnte höhere Lohnkosten zur Folge haben.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Bayer-Nierenmittel senkt auch Herz-Kreislauf-Risiken signifikant

Das neue Bayer-Nierenmedikament Finerenon eignet sich auch zur Behandlung der häufig mit chronischen Nierenerkrankungen verbundenen Risiken für das Herz-Kreislauf-System der Betroffenen. Zu diesem Ergebnis kommt eine zweite Phase-III-Studie.

Gericht weist Klage gegen Bayer wegen Agent Orange ab

Ein französisches Gericht hat eine Klage gegen den Bayer-Konzern und andere internationale Chemieriesen im Zusammenhang mit dem Einsatz von Entlaubungsmittel im Vietnamkrieg abgewiesen.

Altana kauft Henkel das Geschäft mit Verschlussmaterialien ab

Henkel verkauft sein Geschäft mit Verschlussmaterialien an den Spezialchemiekonzern Altana. Übernommen werden im Wesentlichen Technologien und Kundenbeziehungen. Angaben zum Kaufpreis und zum Volumen des Geschäfts wurden nicht gemacht.

Rheinmetall stattet britische Panzer mit neuen Kanonen, Turm aus

Rheinmetall hat einen Großauftrag für die Modernisierung von Kampfpanzern der britischen Armee erhalten. 148 Panzer des Typs Challenger 2 sollen in den kommenden Jahren mit neuen Glattrohrkanonen ausgerüstet werden. Das Gesamtvolumen des Auftrags belaufe sich auf rund 770 Millionen Euro.

Symrise vereinbart Kreditlinie mit Nachhaltigkeitskomponente

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

May 10, 2021 07:12 ET (11:12 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.