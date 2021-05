Im Zuge des jüngsten Aktien- bzw. ADR-Angebots von Valneva wurde die Option zum Kauf von bis zu 1.062.414 zusätzlichen neuen Stammaktien in Form von 531.207 ADS vollständig ausgeübt, wie Valneva mitteilt. Der Bruttoerlös beläuft sich somit auf ca. 107,6 Mio. US-Dollar (89,6 Mio. Euro).Valneva ( Akt. Indikation: 12,25 /12,28, -0,37%) Dominic Köfner übernimmt die Leitung des Bereiches Corporate Communications & Public Affairs der Lenzing AG. Als Vice President wird er in dieser Funktion direkt an den Vorstandsvorsitzenden Stefan Doboczky berichten. Zuvor war er u.a. bei Zumtobel, MOL, Servicplan oder im Finanzministerium tätig.Lenzing ( Akt. Indikation: 112,40 /113,20, 0,71%) Die an der Wiener Börse gelistete beaconsmind, ein ...

