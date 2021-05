Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Die Märkte hatten in der vergangenen Woche einen kurzen Moment der Zins-Angst erlebt. Auch wenn sich die Börse schnell wieder beruhigte: wie Korrektur-anfällig ist der Markt auf diesen Niveaus? Marktexperte Jochen Stanzl von CMC Markets blickt im Interview mit Moderatorin Viola Grebe auf die grundsätzliche Verfassung an den Börsen und auf die Unterschiede zwischen Tech-und Standardwerten. Ob die US-Börsen weiterhin treibende Kraft weiterer Rekordjagden sein dürften und was das für Anleger bedeuten könnte, mehr dazu im vollständigen Interview.