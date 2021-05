Der DAX startet verhalten in die neue Handelswoche und notiert bei 15.360 Punkten nahezu unverändert. Besonders im Fokus der Anleger stehen einmal mehr die Aktien von Impfstoff-Unternehmen. An der DAX-Spitze notieren am Montag die Papiere von adidas, während Delivery Hero mit einem Minus von 2,5% am DAX-Ende rangiert. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. BioNTech (WKN A2PSR2) Weiter rege gehandelt werden zum Wochenstart die Papiere des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech. Die ...

