DJ Merkel: Maritime Wirtschaft befindet sich in schwerer See

Von Andreas Kißler

ROSTOCK/BERLIN (Dow Jones)--Die maritime Wirtschaft wird nach Erwartung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) noch lange benötigen, um die schweren pandemiebedingten Einbrüche wieder wettzumachen. "Unverkennbar ist die maritime Branche leider auch in schwere See geraten", sagte Merkel in einer Grußbotschaft zur 12. Nationalen Maritimen Konferenz per Liveschalte aus Berlin. "Die pandemiebedingte Abkühlung der Weltkonjunktur ist gerade auch am Hafen- und Frachtgeschäft abzulesen. Es wird auch noch einige Zeit dauern, bis das Vorkrisenniveau wieder erreicht werden wird", betonte Merkel.

Die Einschränkungen für die Mobilität der Menschen hätten schwerwiegende Folgen für Personenschifffahrt, Kreuzfahrtschiffbau und alle damit verbundenen Zulieferer. Schifffahrt und Hafenwirtschaft seien jedoch "unabdingbar für die Versorgung unserer Länder mit Gütern aller Art", betonte die Kanzlerin. "Denken wir nur einmal daran, was gleich für eine Unruhe war, als auf dem Suezkanal jetzt Schwierigkeiten auftraten."

Merkel forderte eine Hinwendung zu Innovationen, um die Schifffahrt klima- und umweltverträglicher zu machen, gerade auch durch neue digitale Möglichkeiten. "Wir dürfen nicht allein an die Krisenbekämpfung, sondern müssen über die Krise hinaus an die Zukunft denken", mahnte sie. Es bestehe die Chance, Europa zum Leitmarkt für solche Technologien zu machen.

May 10, 2021

