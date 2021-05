Cathie Wood gilt als die erfolgreichste Fondmanagerin im Technologiesektor. Das Flaggschiff ARK INNOVATION ETF hat letztes Jahr zahlreiche Preise gewonnen und eine Performance von über 150% erreicht. Das ist Weltklasse. Der Fonds ist über 20 Milliarden US-Dollar schwer und hält das who ist who der Aktien, die 2020 zu den besten Performern am Markt gehörten. Allen voran TESLA, aber auch Pandemie-Gewinner wie SQUARE, TELADOC, ZOOM und SHOPIFY. Um die Auswahl der enthaltenen Aktien und die strategische Ausrichtung von Cathie Wood ist 2020 ein regelrechter Hype entstanden. In Deutschland gibt es einen noch jungen Fond, der mit einer ähnlichen Strategie zuletzt noch erfolgreicher war als der weltweit beachtete ARK INNOVATION. Lesen Sie in unserer Analyse die spannenden Details über den derzeit erfolgreichsten deutschen Fondmanager.

