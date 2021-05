DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 11. Mai (vorläufige Fassung)

=== *** 03:30 CN/Verbraucherpreise April *** 07:00 DE/Eon SE, Ergebnis 1Q (09:00 Presse-Telefonkonferenz; 11:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Essen *** 07:00 DE/Thyssenkrupp AG, Ergebnis 2Q (08:30 Presse- Telefonkonferenz; 14:30 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Duisburg/Essen *** 07:00 DE/Brenntag SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Essen *** 07:00 DE/Fraport AG, Ergebnis 1Q, Frankfurt *** 07:00 DE/Ströer SE & Co KGaA, Ergebnis 1Q, Köln *** 07:00 DE/Nordex SE, Ergebnis 1Q, Hamburg *** 07:00 DE/Aareal Bank AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Wiesbaden *** 07:00 DE/LEG Immobilien SE, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:00 DE/Evotec SE, Ergebnis 1Q (14:00 Telefonkonferenz), Hamburg *** 07:00 DE/K+S AG, Ergebnis 1Q, Kassel *** 07:00 DE/1&1 Drillisch AG, Ergebnis 1Q, Maintal *** 07:00 DE/United Internet AG, Ergebnis 1Q, Montabaur *** 07:00 DE/Ceconomy AG, Ergebnis 2Q, Düsseldorf 07:00 DE/Biotest AG, Ergebnis 1Q (10:00 Online-HV), Dreieich 07:00 DE/Medios AG, Ergebnis 1Q, Berlin 07:00 DE/Bilfinger SE, Ergebnis 1Q (10:00 Telefonkonferenz), Mannheim *** 07:30 DE/Gea Group AG, Ergebnis 1Q, Düsseldorf *** 07:30 DE/Bechtle AG, Ergebnis 1Q, Neckarsulm 07:30 DE/Medigene AG, Ergebnis 1Q, Martinsried 07:30 DE/Va-Q-Tec AG, Ergebnis 1Q, Würzburg *** 07:30 FR/Alstom SA, Jahresergebnis, Paris *** 07:35 DE/Jenoptik AG, Ergebnis 1Q (09:30 Telefonkonferenz), Jena *** 07:35 DE/Dürr AG, Ergebnis 1Q (15:00 Telefonkonferenz für Analysten und Investoren), Stuttgart 07:35 DE/Stemmer Imaging AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Puchheim 07:45 DE/Home24 SE, Ergebnis 1Q (08:30 Telefonkonferenz), Berlin *** 08:00 DE/Großhandelspreise April 08:00 DE/Destatis, Insolvenzen Februar 08:00 DE/OHB SE, Ergebnis 1Q, Bremen 08:00 DE/PNE AG, Ergebnis 1Q, Cuxhaven 08:20 DE/Leifheit AG, ausführliches Ergebnis 1Q, Nassau 09:15 DE/Apontis Pharma AG, Erstnotiz im Wachstumssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse 09:30 DE/Bundesverfassungsgericht (BVerfG), Senatsbeschluss (ohne mündliche Verhandlung) zu Erbbauzinsen als Werbungskosten, Karlsruhe 10:00 DE/Hugo Boss AG, Online-HV 10:00 DE/Takkt AG, Online-HV 10:00 DE/Baywa AG, Online-HV 10:00 DE/Jungheinrich AG, Online-HV 10:00 DE/SHW AG, Online-HV 10:00 DE/Rheinmetall AG, Online-HV 10:40 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier, Keynote (digital) bei der Agora-Konferenz zum Thema: "Auf dem Weg zu Leitmärkten für klimaneutrale Materialien - Prioritäten für die EU-Industriepolitik" *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Mai PROGNOSE: +71,0 Punkte zuvor: +70,7 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -43,0 Punkte zuvor: -48,8 Punkte 11:00 DE/TAG Immobilien AG, Online-HV 11:00 DE/Kion Group AG, Online-HV 11:00 DE/Koenig & Bauer AG (KBA), Online-HV *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender 12:00 FR/OECD, Frühindikator April *** 14:00 DE/Hochtief AG, Ergebnis 1Q, Essen 16:30 US/Fed, Rede von New-York-Fed-Präsident Williams (stimmberechtigt im FOMC) bei einem Online-Symposium des Alternative Reference Rates Committee 17:35 DE/Patrizia AG, Ergebnis 1Q, Augsburg 18:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (stimmberechtigt im FOMC) auf der Online-Konferenz der Society for Advancing Business Writing and Editing 18:15 DE/Deutsche Euroshop AG, Ergebnis 1Q, Hamburg 19:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2021 stimmberechtigt im FOMC) beim Rotary Club of Alexandria 20:00 US/Fed, Rede (virtuell) von Philadelphia-Fed-Präsident Harker (2021 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der CFA Society Philadelphia 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Austausch (digital) mit Verbraucherzentrale Bundesverband und Stiftung Warentest zu Verbraucherschutz in der Pandemie - DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Wirtschaftsverbänden und Gewerkschaften zur Pandemie - DE/Beginn der Tarifverhandlungen im Bauhauptgewerbe, Berlin - DE/Meinauto Group AG, Ende der Zeichungsfrist (Bekanntgabe Ausgabepreis) - GB/MSCI, vierteljährliche Index-Überprüfung - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

