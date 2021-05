Affise hat eine neuartige Attributionsketten-Technologie herausgebracht, um die Attribution für mobile Werbung ohne den bisher erforderlichen Identifier for Advertisers (IDFA) der Benutzergeräte zu messen. Der IDFA ist nun nicht mehr relevant, da Apple die Tracking Transparency (ATT) eingeführt hat.

Ursprünglich für den Sommer 2020 angekündigt und dann auf 2021 verschoben, wurde mit der iOS-Version 14.5 die Richtlinie ATT implementiert. Mit ihr müssen die Nutzer nun explizit um Erlaubnis gefragt werden, bevor der Zugriff auf ihren IDFA erfolgen darf. Mit dem erforderlichen Opt-in durch den Benutzer steht ein für die Identifizierung des Endnutzers wichtiger großer Teil der Daten nicht mehr zur Verfügung. Attributionsplattformen können keine Benutzerinformationen mehr speichern und mit Werbetreibenden austauschen.

Damit ist die Datenmenge für Werbetreibende nicht mehr ausreichend, um den Kampagnenerfolg zu messen und die Effizienz von mobiler Werbung zu bewerten. Möglicherweise wird sich dies auf die Effizienz gezielter Werbung auswirken und die Einnahmen von App-Publishern einbrechen lassen.

Apple hat mit SKAdNetwork eine datenschutzfreundliche Methode zur Messung der Attribution mobiler Kampagnen in iOS-Apps eingeführt, um die Auswirkungen zu mildern und die Attribution und Werbemessung zu ermöglichen. Die andere, von den meisten MMPs unterstützte Alternative ist die probabilistische Attribution, die sich auf die Statistiken und die Wahrscheinlichkeitsverteilung aller Kampagnen stützt, die möglicherweise zu einer Installation geführt haben können.

Affise kündigt datenschutzkonforme Attributionskette zur Unterstützung der Weiterleitung von Daten zu Redirects an

Dmitrii Zotov, CTO von Affise, sagte: "Die Zukunft der mobilen Attribution auf iOS wurde sehr eingehend erörtert und wir waren aktiv an der Implementierung zeitgemäßer Lösungen beteiligt, mit denen Werbetreibende und Werbenetzwerke App-Installationen zuordnen können. Bislang unterstützen wir die probabilistische Attribution aller Integrationen sowohl mit MMPs als auch mit SKAdNetwork. Darüber hinaus wollen wir sicherstellen, dass die Daten zu Konversionen nicht in einer Kette der Attribution von Publishern verloren gehen. Daher geben wir die datenschutzkonforme Attributionskette heraus, die bei der Bestimmung der Konversion entlang der Kette von Publishern hilft."

Mag die ATT-Richtlinie von Apple auch schwerwiegende Auswirkungen auf die gesamte Branche haben, so kommt der Privatsphäre der Nutzer heutzutage doch große Bedeutung zu und es sind wesentliche Veränderungen rund um diesen Trend zu erwarten. Zwischenzeitlich werden Werbetreibende weiterhin darauf angewiesen sein, mit Traffic-Anbietern zusammenzuarbeiten und Auszahlungen korrekt zuzuweisen insbesondere, wenn sie mit mehreren Publishern in der Kette arbeiten. Können Klicks und Konversionen nicht mehr miteinander in Verbinden gebracht werden, wird es auch nicht länger möglich sein, Erfolgsdaten aus der Vergangenheit an den Publisher weiterzugeben.

Da MMPs darauf beschränkt sind, nur noch Daten der Source- und Sub-Source-Ebene weitergeben zu können, hat Affise eine Lösung entwickelt, die die Übertragung aller Daten zu Redirects unterstützt. Die Attributionskettenlösung von Affise verwendet ein bestimmtes Makroformat im Hinblick auf Integrationen, um alle Daten des Publishers in einem einfachen Format weiterzugeben.

Die Methode der Attributionskette schützt die Privatsphäre der Nutzer und gewährleistet gleichzeitig einen fairen und genauen Attributionsprozess für die Werbemarkt-Akteure.

Die Makros enthalten alle Informationen, die das Netzwerk zur Bestimmung von Kampagne und Traffic-Quelle benötigt. So werden mehrere Publisher in der Attributionskette auf die Konversions-Daten zugreifen und ihren Traffic erfolgreich optimieren können, während Werbetreibende die Effektivität ihrer Performance-Kampagnen sicherstellen können.

Über Affise

Affise ist eine Plattform für das Partnerschaftsmarketing, auf der Markenunternehmen, Werbetreibende und Agenturen ihre Partnerschaften über alle erdenklichen Performance-Marketing-Kanäle automatisieren und skalieren können: traditionelle Vertriebspartner, Influencer, Netzwerke und Agenturen. Die durch die Kombination aus Technologie und langjähriger Erfahrung erzielten Synergieeffekte versetzen die Kunden von Affise in die Lage, Partnerschaften zu einem kontrollierbaren Marketingkanal mit verlässlich berechenbaren Einnahmen zu machen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.affise.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

