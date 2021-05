Der US-amerikanische Leitindex Dow Jones hat am Montag eine wichtige Marke übersprungen.Der Dow Jones gewann im frühen Montagshandel bis auf 35.034,23 Zähler hinzu und markierte damit ein neues Allzeithoch. Aktuell legt das Börsenbarometer 0,7 Prozent auf 35.020,05 Zähler hinzu.Nach der Rekordjagd vom Wochenschluss nehmen die Anleger in den USA am Montag in vielen Aktien Gewinne mit. Das hindert den Dow-Jones-Index jedoch nicht daran, ein neues Rekordhoch zu erreichen.Die ...

