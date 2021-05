DJ press1 / Was ein Elefant mit einer Krise zu tun hat

Was ein Elefant mit einer Krise zu tun hat (press1) - München, 10.5.2021, Mit dem Buch "Erfolg trotz(t) Krise" und dem Online-Kongress, der am 10. Mai startet, setzt Mitautorin und Wildnisexpertin Stephanie Kulak aus München Impulse zur Stärkung von Unternehmen. Buch und Kongress will kleinen und mittelständischen Unternehmen Mut in holprigen Zeiten machen. Stephanie Kulak, die zehn Jahre in der Wildnis Südafrikas lebte und arbeitete, nimmt Leser und Kongress-Teilnehmer mit auf eine "Corporate Safari". Denn bei einer Krise, die - wie ein Elefantenangriff - oft ohne Vorwarnung kommt, zählt vor allem eines: die innere Haltung . Der Urknall zum Buch "Erfolg trotz(t) Krise" fand im Sommer 2020 statt, als gerade der erste Lockdown überstanden war. "Wir schaffen das" ist das Motto und "jetzt erst recht" die Haltung der 24 Autorinnen und Autoren, die sich zusammenfanden, um Impulse weiter zu geben, die das betriebliche Immunsystem stärken. Die Expertisen der 24 AutorInnen sind vielfältig: Zu ihnen gehören Ingenieure, Digitalisierungsprofis, Innovationsexperten, Unternehmensberater, Ärztinnen oder Therapeuten. In den Interviews berichte sie, wie es Ihnen selbst ergangen ist, wie sie auch persönlich mit den Folgen der Pandemie gerungen haben und wie sie die Flucht nach vorne angetreten sind, um aus der prekären Situation das Beste zu machen. Der Online Kongress "Erfolg-trotzt-Krise" läuft in der Zeit vom 10.-21. Mai. Die Teilnahme ist kostenlos für alle, die die Interviews täglich während der Kongresslaufzeit ansehen wollen. Anmeldung bis 21. Mai unter http://www.erfolg-trotzt-krise-online-kongress.de. Das Buch gibt es unter: http://www.digistore24.com/redir/370644/stephaniekulak/ Natural Leadership Stephanie Kulak Bechsteinstraße 1, 80804 München 0151 -710 71689 http://www.naturalleadership.de Natural Leadership berät Unternehmen aller Größenklassen zum Thema "von der Wildnis fürs Business lernen". In Impulsvorträgen und Trainings erhalten Mitarbeiter neue Perspektiven zu Change- und Konfliktmanagement, Führungskultur und "Female Empowerment". Stephanie Kulak lebte und arbeitete fast zehn Jahre lang in der Wildnis Südafrikas. Zunächst als Safari-Guide, dann baute sie als erste Frau eine Akademie für Wildnis-Guides auf und leitete diese als Geschäftsführerin. Sie ist im Business wie in der Wildnis zuhause und gibt diese Erfahrung jetzt an andere weiter. Zu dieser Pressemitteilung stehen ihnen auf http://www.press1/ibot/db/press1.openpr_1620640546.html folgende Zusatzmaterialien zum Download zur Verfügung: * Erfolg trotzt Krise (jpg, 69 KByte) Dies ist eine Mitteilung von press1. Für den Inhalt ist ausschließlich press1 verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen.

