US-Präsident Joe Biden sagte am Freitag, die US-Wirtschaft bewege sich in die richtige Richtung, habe aber noch einen langen Weg vor sich. Das berichtete die Nachrichtenagentur Reuters. Zusätzliche Zitate "Der Plan zur wirtschaftlichen Erholung ist so konzipiert, dass er ein Jahr dauert". "Der April-Arbeitsmarktbericht unterstreicht, wie wichtig die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...