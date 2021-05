Im Goldenen Dreieck in British Columbia ist der vierte Goldrausch im Gange. Mit dabei ist Enduro Metals mit seinem Flaggschiffprojekt Newmont Lake Die größten Goldlagerstätten weltweit existieren in Australien, Russland, Südafrika und in den USA. Aber auch China ist beachtenswert. Nach vielen Jahren der Dominanz beim Goldabbau wurde Südafrika von China vom Thron der Produzenten gestoßen. Heute ist China nicht nur der größte Goldnachfrager, sondern auch der größte Goldproduzent. Aber auch in China ...

