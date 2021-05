Die wichtigsten Aktienindizes an der Wall Street haben am Montag gemischt eröffnet - Energieaktien verbuchen aufgrund steigender Rohölpreise starke Gewinne - Technologieaktien belasten zu Wochenbeginn die Nasdaq - Die wichtigsten Aktienindizes in den USA starteten gemischt in die neue Woche, da sich die wichtigsten Sektoren unterschiedlich entwickelten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...