Sanya, China (ots/PRNewswire) - Während die erste China International Consumer Products Expo ("CICPE" oder "Hainan Expo") in Hainan beginnt, macht Sanya, das an der südlichen Spitze der Insel Hainan liegt, die auch eines der beliebtesten Reiseziele in China ist, von sich reden, da Besucher aus verschiedenen Provinzen und Städten auf die Insel strömen. Der Sanya Tourism Promotion Board hat sich darauf vorbereitet, ein wiederbelebtes New Sanya (https://www.prnewswire.com/news-releases/sanya-ushers-in-new-era-of-tourism-with-more-discoveries-more-experiences-and-more-possibilities-301272852.html) vorzustellen, das durch den Bauplan für den Hainan Freihandelshafen unterstützt wird.Die Hainan Expo, die vom 7. bis 10. Mai in Haikou stattfindet, spielt eine zentrale Rolle für die Entwicklung der Insel Hainan als internationales Tourismus- und Konsumzentrum und schafft eine Plattform für die Förderung und den Handel mit internationalen Konsumgütern. Mit einer Reihe innovativer Mechanismen zur Bereicherung des Umfelds für Tourismus und Konsum hat Sanya sein Engagement gezeigt, die Stadt zu einem Ziel sowohl für tropischen Inselurlaub als auch für zollfreies Einkaufen zu machen.Seit Chinas erster Duty-Free-Laden am 20. April 2011 in Sanya landete, hat Sanya in den letzten zehn Jahren etwa 77 % der Duty-Free-Umsätze der Provinz außerhalb des Landes beigetragen (Stand: erstes Quartal 2021). Mitte letzten Jahres führte die Inselprovinz eine neue Steuerbefreiungspolitik ein, die das Kontingent auf 100.000 RMB erhöhte und die Arten der angebotenen steuerfreien Produkte diversifizierte, was einen Boom beim zollfreien Einkauf in Sanya auslöste.In dem Bestreben, den Tourismus zu kultivieren, indem die Bedürfnisse von mehr Geschäfts- und Freizeitreisenden erfüllt werden, hat Sanya seine Duty-Free-Shops von einem auf vier vervierfacht, mit der Eröffnung des Hainan Tourism Duty Free Shopping Complex ("HTDF Shopping Mall"), des CNSC Sanya International Duty Free Plaza ("CNSC Mall") sowie des Duty-Free-Shops am Sanya Phoenix International Airport, und hat seine Betriebseinheiten verdoppelt. Mit dem großzügigen Duty-Free-Einkaufskontingent und einer Fülle von Auswahlmöglichkeiten für die Konsumenten diversifiziert die Stadt ihr Duty-Free-Geschäft.Der Vorstand des Sanya Tourism Promotion Board will die Stadt mit neuen Aktivitäten und Themen, die verschiedene Tourismussegmente ansprechen sollen, zu einem Reise-Hotspot machen. Der Vorstand hat "Wonderland Sanya" ins Leben gerufen, eine Kampagne, die junge Reisende dazu bringen soll, Sanyas einzigartige und lebendige Möglichkeiten in den fünf Bereichen Essen, Reisefotografie, Kultur, Outdoor-Aktivitäten und Luxus-Hospitality zu erkunden. Außerdem hat sich der Vorstand kürzlich mit Tencent's Game for Peace zusammengetan, um einen thematischen Karneval zu veranstalten, der die Haitang-Bucht der Stadt zu einem neuen Wahrzeichen der E-Sport-Kultur mit einem "Kulturtourismus + Videospiel"-Crossover-Ansatz macht.Sanya hat auch eine Reihe von innovativen Mechanismen eingeführt, um den Aufbau eines internationalen Tourismus- und Konsumzentrums zu fördern. Um die wachsende Beliebtheit von Yachten zu nutzen, wurde ein Yacht-Timeshare-Modell eingeführt, das den aufstrebenden Zeitvertreib für ein breiteres Spektrum von Touristen zugänglich und attraktiv macht. Es hat auch eine Reihe von Reformen eingeleitet, um die Entwicklung der Kreuzfahrtindustrie zu unterstützen.Die Küstenstadt hat aktiv in eine Reihe von touristischen Großprojekten investiert. Es hat bereits die Türen des sehr erfolgreichen Atlantis Sanya und Haichang Fantasy Town geöffnet und eine Vereinbarung zur Eröffnung eines Hello Kitty Theme Park Resorts im Jahr 2024 unterzeichnet. Diese kontinuierlichen Investitionen haben auch globale Tourismusgiganten angezogen, sich in Sanya niederzulassen. So haben Caissa Holiday und Thomas Cook ihren Hauptsitz in der Stadt eingerichtet.Sanya profitiert von den grenzenlosen neuen Möglichkeiten, die die Hainan FTP mit sich bringt, wie z.B. die Hainan Expo, und blickt einer neuen Ära als internationale Zielstadt für Tourismus und Konsum entgegen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1505488/1.jpgPressekontakt:Guan Zhaosytpb.gz@sanya.gov.cn+86-18789000422Jin Zhengfeisytpb.jzf@sanya.gov.cn+86-15210627407Original-Content von: Sanya Tourism Promotion Board, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/151761/4911915