Shenzhen, China (ots/PRNewswire) - Die ISLE, die International Large Screen Display, Audio-visual System, Signs and LED Exhibition, wird am 10. Mai im Shenzhen World Exhibition & Convention Center (Shenzhen World), einem neuen Veranstaltungsort nur 7 Kilometer vom Flughafen Shenzhen entfernt, eröffnet.Mit den neuesten Technologien und Lösungen von über 1200 Ausstellern auf einer Ausstellungsfläche von 80.000 Quadratmetern deckt die ISLE 2021 die gesamte Wertschöpfungskette der Industrie in den Bereichen Großbildschirme, LED-Beleuchtung, audiovisuelle Systeme, Schilder und LED ab.Highlights der ISLE 2021Fünf szenariobasierte Display-ZonenDie ISLE 2021 wird fünf segmentierte Ausstellungsbereiche einführen, die jeweils eine szenariobasierte Lösung für Produkte wie LED, Audio-Visual und Schilder bieten:1. 1.Smart Screen Anwendung in 5G Rich Media,2. 2.VR/AR preisgekrönte Produktion,3. 3.Digital Signage,4. 4.Digital Creative Arts,5. 5.All-in-one LED-Display.ISLE Online Showroom & All-Star Live ShowISLE Online Showroom ist der Channel, der geschaffen wurde, um 7 X 24h Business-Surfen in 12 Kategorien, 590 Marktsegmenten mit zehntausenden von Produkten zu ermöglichen. ISLE Online-Showroom-Link:https://www.isle.org.cn/showroom?lang=ENISLE All-Star Live Show bietet Live-Übertragung der Veranstaltung und ihrer großen Aussteller. ISLE 2021 Live Show Link:https://www.isle.org.cn/media/live?lang=enHunderte neuer Produkte startenISLE-Aussteller sind technikaffin und trendbewusst. Hunderte von neuen Produkten werden in der ISLE 2021 debütieren, darunter:LG: weltweit erste AI Micro LED-"LG MAGNIT", mit vollschwarzer Beschichtung und Chip-on-Board-Technologie.Unilumins 4. Generation LED "UMini", mit 20000:1 Kontrast, 180° Blickwinkel, 2000nit Helligkeit, 130 % NTS Farbumfang und 40 % mehr Energieeinsparung.Leyards neuestes Micro-Pitch LED-Display "TX-Serie", mit hervorragender Helligkeit, Kontrast, Nahtlosigkeit. Es verfügt über verteilte Signalverarbeitungsfunktionen und unterstützt DCI P3 Color Gamut.Absen stellt seine neue MicroLED mit proprietärer HCCI-Technologie und invertiertem COB-Gehäuse vor, um einen ultra-schwarzen Oberflächenbeschichtungseffekt und einen hohen Umgebungslichtkontrast bei verbesserter Lichteffizienz und geringer Leistungsaufnahme zu erzielen.Ledmans neueste 8K Micro LED,mit 125 % NTS-Farbraum, 16BIT Graustufen und 3840HZ Refresh.LianTronics "Vmini"-Display, mit 170° + Sichtwinkel, 20000:1 Kontrast, IP65-Schutz gegen Spritzwasser und Staub.AOTO "SID" All-in-One-Display, mit 6 mm ultradünnem Rahmen und 19,8 mm Gehäusedicke. Das Gesamtgewicht von SID ist 50 % niedriger als das der Peers. Effizient integriert mit KI-Algorithmus, kann die optimale Betrachtungshelligkeit präzise eingestellt werden.Gloshine CL-Serie für die Bühne: mit dünnerem und leichterem Gehäuse, einfach zu installieren und zu demontieren, ±80°-Anschluss, mehrere Displays können angeschlossen werden, um einen 360°-Sichtwinkel zu erreichen, was einen beeindruckenden Bühneneffekt ergibt.MAXHUB 150-Zoll All-in-One-LED-Display: mit integrierter Interaktivitäts- und Spiegelungstechnologie - einschließlich Bildschirmfreigabe mit mehreren Geräten und synchronisiertem Schreiben - machen das MAXHUB All-in-One-LED-Display zu einer ultraklaren Gesamtlösung.Cedar Electronics 0,4mm Fine Pitch COB Display und 2D/3D Fusion DCI-P3 COB Screen für das Kino.Top-Industrieforen20 Industrieforen und Workshops werden während der ISLE 2021 veranstaltet, darunter Chinas Top Video-Conferencing Products Appraisal, das gemeinsam vom ISLE-Veranstalter und der LED Display Application Branch of China Optics and Optoelectronics Manufacturers' Association ausgerichtet wird.Weitere Details überprüfen Sie unterhttps://www.isle.org.cn/?lang=enFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1506093/ISLE_2021_Floor_Plan.jpgPressekontakt:Liu Xiang139222506591014734924@qq.comliuxiang@cantonfairad.comOriginal-Content von: ISLE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/155509/4911918