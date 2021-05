Die DomoSafety AG und die Hirslanden-Gruppe sind eine langfristige strategische Partnerschaft eingegangen, in deren Rahmen Hirslanden eine Kapitalinvestition in die DomoSafety AG tätigt.Lausanne - Die DomoSafety AG und die Hirslanden-Gruppe sind eine langfristige strategische Partnerschaft eingegangen, in deren Rahmen Hirslanden eine Kapitalinvestition in die DomoSafety AG tätigt. DomoSafety ist ein Unternehmen auf dem Gebiet der digitalen Gesundheit und entwickelt innovative Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Patientenbegleitung und Entscheidungshilfe im Umfeld der Pflege zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...