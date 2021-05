Belastet wurde der Markt am Montag laut Händlern von einer Reihe nachgebender Gesundheitswerte, Banken und Technologietiteln.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag, dem ersten Tag der verkürzten Auffahrtswoche, schwächer geschlossen. Belastet wurde der Markt laut Händlern von einer Reihe nachgebender Gesundheitswerte, Banken und Technologietiteln. Damit ging ein Grossteil der in der Vorwoche erzielten Gewinne wieder verloren. Der SMI hatte trotz deutlich schlechter als erwartet ausgefallenen US-Jobdaten über...

