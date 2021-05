Die Eröffnung des neuen Restaurants stellt einen wichtigen Meilenstein in der 40-jährigen internationalen Geschichte von CKE dar

CKE Restaurants Holdings, Inc., die Muttergesellschaft von Carl's Jr. und Hardee's, kündigte die Eröffnung des eintausendsten internationalen Restaurants in Madrid, Spanien, an und setzt damit seinen Kurs fort, innovative, heiß begehrte Burger und Geschmacksrichtungen in alle Regionen der Welt zu bringen. Die Eröffnung markiert einen wichtigen Meilenstein für die Marke, die ihre internationale Präsenz in Europa, Nord- und Südamerika, Asien, dem Nahen Osten, Australien und anderen Ländern kontinuierlich ausbaut.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210510005858/de/

CKE Restaurants Opens 1,000th International Restaurant (Photo: Business Wire)

Mit dieser neuen Eröffnung entsteht das 23. Carl's Jr. Restaurant in Madrid, Spanien. CKE setzt seinen Expansionskurs auf dem europäischen Markt fort und bietet gleichzeitig neue, innovative Kundenerlebnisse und eine Speisekarte voll mit den unvergleichlichen Geschmacksrichtungen von CKE.

"Die Eröffnung des 1000. internationalen Lokals ist ein stolzer Moment, der CKE an die Spitze der globalen Restaurantketten katapultiert", so Ned Lyerly, CEO von CKE Restaurants. "Unsere Dynamik gewinnt an Fahrt, und wir planen, unsere internationale Präsenz in den nächsten fünf Jahren zu verdoppeln. Wir werden das Wachstum beschleunigen, indem wir uns auf Partnerschaften mit außergewöhnlichen Franchise-Betreibern konzentrieren, die unsere Vision teilen, das innovativste Essen mit dem besten Geschmack in der Branche anzubieten!"

CKE baut seine Präsenz auf sechs Kontinenten weiter aus und verzeichnet seit fast einem Jahrzehnt weltweit positive Umsätze. In diesem Jahr hat das Unternehmen bereits andere wichtige internationale Meilensteine erreicht, darunter die Eröffnung des 300. Restaurants in Mexiko, die Feier des 40-jährigen Bestehens im Nahen Osten und die Expansion in Australien mit der Eröffnung eines Spitzenrestaurants in Sydney. Später im Sommer steht die Eröffnung eines Restaurants im Flughafen Charles de Gaulle an, bei dem Schnelligkeit und Bequemlichkeit im Mittelpunkt stehen, unter anderem mit einer "Grab Go"-Station und Selbstbestellkiosken.

"Das tausendste internationale Restaurant ist ein wichtiger Meilenstein für unser Unternehmen, und wir sind begeistert, dass wir weiterhin Gästen auf der ganzen Welt einen kultigen Geschmack von Kalifornien bieten können", erklärte Mike Woida, President von CKE International. "Dieser neue Standort von Carl's Jr. in Spanien ist ein Beispiel für CKEs Engagement, sich an die Verbraucherlandschaft anzupassen und neue Erfahrungen zu bieten, ohne dabei die köstlichen Geschmacksrichtungen zu vernachlässigen."

Mit dem Streben nach kulinarischer Innovation an vorderster Front wird CKE Restaurants weiterhin köstliche Geschmacksrichtungen einführen, die den Chargrilled Angus Beef Burger, die knusprigen Hand-Breaded Chicken Tenders und die gesamte legendäre Produktpalette, die jeder kennt und liebt, hervorheben. Zusätzlich wird CKE lokale Adaptionen kreieren, die regionaltypisch sind, wie beispielsweise den Morita Burger in Mexiko oder Poutine in Kanada.

Folgen Sie Carl's Jr. und Hardee's in den sozialen Medien, um über die neuesten Produktneuheiten und Sonderangebote auf dem Laufenden zu bleiben.

Twitter: @CarlsJr und @Hardees

Instagram: @CarlsJr und @Hardees

Facebook: www.facebook.com/carlsjr und www.facebook.com/hardees

Über CKE Restaurants Holdings, Inc.

CKE Restaurants Holdings, Inc. ("CKE"), ein privat geführtes Unternehmen mit Sitz in Franklin, Tennessee, betreibt mit Carl's Jr. und Hardee's zwei beliebte regionale Marken, die für einzigartige Premium- und innovative Menüangebote wie beispielsweise 100 Prozent Black Angus Thickburgers, Made from Scratch Biscuits und Hand-Breaded Chicken Tenders bekannt sind. Sowohl in den USA als auch international sind Carl's Jr. Restaurants LLC und Hardee's Restaurants LLC mit mehr als 3.900 Franchise- oder firmenbetriebenen Restaurants in 44 Staaten und 40 ausländischen Ländern und US-Territorien präsent. Weitere Informationen über CKE Restaurants finden Sie unter www.ckr.com oder auf den speziellen Websites der Restaurantketten unter www.carlsjr.com und www.hardees.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210510005858/de/

Contacts:

Pressekontakt

LaFORCE

Julia Engelbrecht

jengelbrecht@laforce.nyc

347-882-1570