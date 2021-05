HEIDELBERG (dpa-AFX) - 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Klima

Wer die Klimawende will, muss bereit sein, jede Handlung zu hinterfragen: Ist es zum Beispiel ökologischer, bei Amazon zu bestellen oder die Ware erst in Geschäfte auszuliefern und sie dort vom Kunden kaufen zu lassen? Sind Wochenendausflüge noch vertretbar? Wie sieht die Klimabilanz der Zoos aus? Muss man Kinos oder Museen schließen, wenn zu wenig Publikum kommt? Und was wiegt überhaupt schwerer: Die soziale Verantwortung oder die ökologische? Das alles sind Fragen, die hinter einem klugen, aber eben auch sehr radikalen Karlsruher Urteil stecken. Und das angestrebte Ziel, also ein Abflachen des Klimawandels, wird keine der heute lebenden Generationen noch erleben. Sind wir fähig zu so viel nacheilender Nächstenliebe?/al/DP/zb