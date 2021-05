DGAP-News: Medios AG / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung/Quartalsergebnis

Medios AG startet mit Rekordquartal ins Geschäftsjahr 2021



11.05.2021 / 07:21

Pressemitteilung



Medios AG startet mit Rekordquartal ins Geschäftsjahr 2021 Nahezu Umsatz- und Ergebnisverdoppelung in Q1 2021

Erstmalige Konsolidierung der Cranach Pharma GmbH

Ausblick 2021: Annähernd Umsatzverdoppelung und signifikanter Ergebnisanstieg Berlin, 11. Mai 2021 - Die Medios AG ("Medios"), der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland, bestätigt nach einem erfolgreichen ersten Quartal die Prognose für das Geschäftsjahr 2021. Der Konzernumsatz stieg im Zeitraum von Januar bis März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 94,0 % auf 315,9 Mio. € (Vj. 162,8 Mio. €). Das EBITDA pre1 erhöhte sich um 106,5 % auf 8,8 Mio. € (Vj. 4,3 Mio. €). Das EBT pre1 kletterte um 90,7 % auf 7,1 Mio. € (Vj. 3,7 Mio. €). Damit erreichten sowohl Umsatz als auch Ergebnis neue Höchstmarken. Beide operativen Segmente trugen sowohl zum Umsatz als auch zum Ergebniswachstum mit verbesserten operativen Margen bei. Der im Januar 2021 erworbene spezialisierte pharmazeutische Großhändler Cranach Pharma GmbH hat im ersten Quartal 2021 mit einem Umsatz von 139,6 Mio. € und einem EBITDA pre1 von 5,0 Mio. € zum Wachstum von Medios beigetragen. Matthias Gärtner, CEO und CFO der Medios AG: "Mit der Akquisition der Cranach Pharma GmbH sind wir der führende Specialty Pharma Anbieter in Deutschland - was sich in unserem bislang besten Quartalsergebnis widerspiegelt. Durch die Steigerung der Ergebnismargen in beiden Segmenten konnten wir einen deutlich positiven operativen Cashflow erzielen. Darüber hinaus haben wir mit dem Beitritt zum United Nations Global Compact unsere ESG-Aktivitäten vorangetrieben. In den kommenden Monaten werden wir uns neben dem organischen Wachstum weiterhin auf Übernahmen und Nachhaltigkeit fokussieren." Durch die jüngsten Akquisitionen hat sich das Partnernetzwerk von Medios auf rund 500 spezialisierte Apotheken vergrößert. Der United Nations Global Compact ist die weltweit größte Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung. Mit dem Beitritt im ersten Quartal 2021 hat sich Medios zur Einhaltung der zehn universellen Prinzipien und der Nachhaltigkeitsziele des Netzwerks verpflichtet. Ziel von Medios ist es, eine umfassende ESG-Strategie im Geschäftsjahr 2021 zu verabschieden. Die ESG-Aktivitäten der Gesellschaft werden erstmalig im Rahmen einer freiwilligen Nichtfinanziellen Konzern-Erklärung im Geschäftsbericht 2020 erläutert. Mit der innovativen Software-Plattform mediosconnect ist die Gesellschaft bereits heute bestens auf die Einführung des gesetzlich vorgeschriebenen E-Rezepts am 1. Januar 2022 vorbereitet. Diese digitale Plattform für komplexe und individualisierte Arzneimittel verbindet Ärzte, Krankenkassen und spezialisierte Apotheken miteinander und automatisiert Bestell- und Abrechnungsprozesse. Die Plattform ist bislang in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern online und wird in weiteren Bundesländern ausgerollt werden. Im Rahmen der Strategieumsetzung, vor allem den margenstärkeren Geschäftsbereich Patientenindividuelle Therapien auszubauen, hat Medios Anfang des Berichtsjahrs mit dem Aufbau weiterer Labore begonnen. Mit Fertigstellung der dann modernsten und GMP-geprüften Labore Ende 2021 wird eine Erhöhung der Herstellungskapazitäten bis auf das Dreifache möglich sein. Positiver Ausblick für 2021 bestätigt

Medios rechnet trotz des weiterhin herausfordernden Marktumfelds mit einem starken Wachstum im Geschäftsjahr 2021. Das Unternehmen erwartet einen Konzernumsatz in Höhe von 1,15 bis 1,20 Mrd. €, ein EBITDA pre1 von 38 bis 39 Mio. € und ein EBT pre1 von 31 bis 32 Mio. €. Das entspricht einem Umsatzwachstum von rund 84 bis 92 % sowie einem noch deutlicheren Anstieg des EBITDA pre1 von rund 152 bis 159 % und einem Anstieg des bereinigten EBT pre1 von rund 158 bis 166 %. Wichtige Kennzahlen (IFRS) in Mio. € Q1 2021 Q1 2020 ? in % Konzernumsatz 315,9 162,8 94,0 Arzneimittelversorgung 299,6 148,2 >100 Patientenindividuelle Therapien 16,1 14,5 11,0 Services 0,1 0,1 90,9 EBITDA pre1 8,8 4,3 >100 Arzneimittelversorgung 7,0 2,3 >100 Patientenindividuelle Therapien 2,2 1,8 20,2 Services -0,4 0,1 <-100 EBT pre1 7,1 3,7 90,7 Arzneimittelversorgung 5,7 2,0 >100 Patientenindividuelle Therapien 1,9 1,6 18,8 Services -0,6 0,1 <-100 Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit 21,4 -10,5 <-100 Die Quartalsmitteilung zum 31. März 2021 steht auf der Investor Relations-Website https://medios.ag/investor-relations/reporting-center zum Download zur Verfügung. 1 EBITDA ist definiert als Periodenergebnis vor Abzug von Zinsen, Steuern und Abschreibungen. EBT ist definiert als Periodenergebnis vor Abzug von Ertragssteuern. Das EBITDA pre und das EBT pre sind jeweils bereinigt um Sonderaufwendungen für Aktienoptionen, M&A-Aktivitäten und Abschreibungen auf den Kundenstamm. ------------------- Über Medios AG

Die Medios AG ist der führende Anbieter von Specialty Pharma Solutions in Deutschland. Als Kompetenzpartner und Experte deckt Medios alle relevanten Aspekte der Versorgungskette in diesem Bereich ab: von der Arzneimittelversorgung bis zur Herstellung patientenindividueller Therapien einschließlich der Verblisterung. Im Mittelpunkt steht die optimale Versorgung der Patienten über spezialisierte Apotheken. Die Medios AG ist Deutschlands erstes börsennotiertes Specialty Pharma Unternehmen und im Auswahlindex SDAX (Prime Standard) gelistet (ISIN: DE000A1MMCC8). www.medios.ag Kontakt

Claudia Nickolaus

Head of Investor & Public Relations

Medios AG

Heidestraße 9 | 10557 Berlin

T +49 30 232 566 800

c.nickolaus@medios.ag

www.medios.ag Nikolaus Hammerschmidt

Senior Consultant Investor & Public Relations

Kirchhoff Consult AG

Borselstraße 20 | 22765 Hamburg

T +49 40 609 186 18

nikolaus.hammerschmidt@kirchhoff.de

www.kirchhoff.de Disclaimer

Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die gewissen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten, wie zum Beispiel Veränderungen der Geschäfts-, Wirtschafts- und Wettbewerbssituation, Wechselkursschwankungen, Ungewissheiten bezüglich Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren und der Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Die Medios AG übernimmt keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.

