Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung Euro 1,2146 Dollar und damit in etwa so viel wie am Vorabend.Zum Franken hält sich der US-Dollar über der 0,90er Marke, nachdem er am Vortag noch kurzzeitig darunter gefallen war. Der Euro zeigt sich bei einem Stand von 1,0937 Franken kaum verändert gegenüber Montagabend.Am ...

