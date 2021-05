DGAP-News: ecotel communication ag / Schlagwort(e): Quartals-/Zwischenmitteilung

ecotel communication ag: ecotel legt starke Q1-Zahlen vor und präzisiert die Prognose für 2021



11.05.2021 / 08:00

ecotel legt starke Q1-Zahlen vor und präzisiert die Prognose für 2021 Rohertrag steigt auf 10,7 Mio. EUR (+ 24 %)

EBITDA wächst auf 3,9 Mio. EUR (+ 57 %)

Free Cashflow mit 1,2 Mio. EUR deutlich über Vorjahr (+ 2,4 Mio. EUR)

Nettofinanzvermögen auf 3,1 Mio. EUR angewachsen (31.12.2020: 2,3 Mio. EUR)

Konzernüberschuss auf 0,9 Mio. EUR und EPS auf 0,25 EUR signifikant gesteigert Düsseldorf, 11. Mai 2021 Die ecotel Gruppe ist äußerst erfolgreich in das Jahr 2021 gestartet. In den Segmenten »ecotel Geschäftskunden« und »easybell« konnte ein nachhaltiges Umsatzwachstum bei gleichzeitiger Steigerung des Rohertrages erzielt werden. Da sich die Kostenbasis nicht wesentlich verändert hat, kann für das erste Quartal 2021 ein EBITDA von 3,9 Mio. EUR (Vj. 2,5 Mio. EUR) ausgewiesen werden. Da auch die Abschreibungen auf Vorjahresniveau lagen, wuchs das EBIT um 1,4 Mio. EUR auf 2,0 Mio. EUR. Im Ergebnis erzielte der Konzern damit im ersten Quartal einen Überschuss von 0,9 Mio. EUR (Vj. 0,1 Mio. EUR) bei einem EPS von 0,25 EUR (Vj. 0,02 EUR). Wesentliche Segmententwicklungen ecotel Geschäftskunden: Umsatz, Rohertragsmarge und EBITDA steigen nachhaltig



Das Segment »ecotel Geschäftskunden« konnte die positive Entwicklung des vierten Quartals 2020 fortführen. In den ersten drei Monaten 2021 wurde der Umsatz auf 11,9 Mio. EUR (Vj. 11,5 Mio. EUR) gesteigert. Nach Abschluss der Transformationsprozesse der vergangenen Jahre werden die Wachstumspotentiale für das Kernsegment »ecotel Geschäftskunden« nunmehr zunehmend sichtbar. Neben dem Umsatzwachstum ist insbesondere die Entwicklung der Rohertragsmarge hervorzuheben. Diese konnte auf 55,8 % (Vj. 50,7 %) deutlich gesteigert werden. Der Segment-Rohertrag wuchs somit auf 6,7 Mio. EUR (Vj. 5,8 Mio. EUR). Die operativen Aufwendungen, allen voran die Personal- und sonstigen betrieblichen Aufwände, konnten im Quartalsvergleich nahezu stabil gehalten werden, so dass die Steigerung des Rohertrages gleichzeitig zu einem deutlichen Anstieg des EBITDA auf 1,8 Mio. EUR (Vj. 1,1 Mio. EUR) führte. Dies entspricht einer Steigerung von rund 60 % im Vergleich zum ersten Quartal des Vorjahres. Die Entwicklung der Quartalszahlen im Segment »ecotel Geschäftskunden« zeigt, dass die Transformation zum Network Operator gelungen ist. Mit einer klaren Fokussierung auf den Ausbau der Teilnehmernetzbetreiberplattform (TNB) sowie der Netzinfrastruktur und nach Umstellung nahezu aller Kunden auf die neuen Produkte und Lösungen, liegt die Konzentration nunmehr auf der konsequenten Erweiterung des Portfolios und einer weiteren Vertiefung der Wertschöpfung. So konnten schon zuletzt neue integrierte Angebote für das vernetzte Arbeiten aus dem Homeoffice angeboten werden, Bündelprodukte aus ecotel All-IP Sprachangeboten und Microsoft Teams eingeführt werden sowie ein sog. Multi-Cloud-Connect, welcher eine sichere Anbindung der ecotel-Datenanschlüsse an die großen Cloud-Anbieter wie Azure, AWS oder Google ermöglicht, mit ersten Kunden realisiert werden. easybell: Umsatz, Rohertrag und EBITDA steigen weiterhin nachhaltig



Auch das Segment »easybell« hat die positive Entwicklung der letzten Quartale fortgeschrieben und wuchs im Umsatz, im Rohertrag und im EBITDA. Durch die Fokussierung auf moderne und leicht zu integrierende Cloud-Telefonanlagen für Geschäftskunden sowie All-IP Telefonie mit oder auch ohne Trägerleitung konnte der Umsatz deutlich auf 6,2 Mio. EUR (Vj. 5,0 Mio. EUR) gesteigert werden. Die hohe Skalierbarkeit des Geschäftsmodells in Verbindung mit der überwiegend selbst entwickelten Produktionsplattform sowie die straffen, automatisierten Prozesse sorgen für einen Anstieg des Rohertrags auf 3,4 Mio. EUR (Vj. 2,3 Mio. EUR). Im ersten Quartal 2021 konnte dieses Segment ein EBITDA von 1,9 Mio. EUR (Vj. 1,2 Mio. EUR) erwirtschaften und somit ebenfalls ein Wachstum von rund 60 % ausweisen. Präzisierung der Prognose: Das EBITDA wird voraussichtlich am oberen Ende des Korridors von 12 bis 14 Mio. EUR. liegen



Die erfreuliche Geschäftsentwicklung des ersten Quartals führt dazu, dass der Vorstand die für 2021 veröffentlichte Prognose präzisiert. Für 2021 wird für das Segment »ecotel Geschäftskunden« weiterhin ein Umsatz zwischen 47 und 50 Mio. EUR bei steigenden Rohertragsmargen und damit einhergehenden steigenden Roherträgen erwartet. Für das Segment »easybell« wird weiterhin ein Umsatz von 24 bis 26 Mio. EUR und für das Segment »nacamar« ein Umsatz von 2,0 bis 2,5 Mio. EUR erwartet. Der Vorstand prognostiziert für das Geschäftsjahr 2021 ein Konzern-EBITDA am oberen Ende des Korridors von 12 bis 14 Mio. EUR. Die Prognose ist vor dem Hintergrund der Covid-19 Pandemie zu betrachten. Auch wenn die Geschäftsentwicklung bislang nicht wesentlich durch die Folgen der Covid-19-Pandemie beeinflusst wurde, sind die gesamtwirtschaftlichen Auswirkungen für das Jahr 2021 nicht verlässlich einzuschätzen. In der zuvor genannten Prognose sind Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung bestmöglich eingeflossen. Über die ecotel communication ag: Die ecotel Gruppe (nachfolgend »ecotel« genannt) ist seit 1998 bundesweit tätig und auf die Vermarktung von Informations- und Telekommunikationslösungen in verschiedenen Segmenten spezialisiert. Mutterunternehmen ist die ecotel communication ag mit Sitz in Düsseldorf. Inklusive ihrer Tochtergesellschaften und Beteiligungen beschäftigt ecotel ca. 300 Mitarbeiter. Aktuell betreut ecotel bundesweit mehr als 50.000 Kunden und stellt 50.000 Datenanschlüsse und über 360.000 Sprachkanäle bereit.



