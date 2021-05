Anlässlich des Internationalen Tages der Pflege werden Nominierungen für den mit einer beträchtlichen Gewinnsumme dotierten Aster Guardians Global Nursing Award über www.Asterguardians.com entgegengenommen.

Um den phänomenalen Beitrag von Pflegekräften für das Gesundheitssystem auf der ganzen Welt zu würdigen, hat Aster DM Healthcare den Aster Guardian Global Nursing Award ins Leben gerufen. Diese Auszeichnung ist in der aktuellen Situation umso relevanter, als das Pflegepersonal trotz der Herausforderungen, welche die COVID-19-Pandemie mit sich bringt, weiterhin eine zentrale Rolle bei der Versorgung von Patienten auf der ganzen Welt spielt und dabei sogar das eigene Leben riskiert.

Die Initiative fordert Pflegekräfte aus der ganzen Welt auf, sich für den Preis zu bewerben. Dazu können sie ihre Arbeit auf der genannten Website entweder direkt oder über andere mit Angabe des Namens nominieren. Der Starttermin für die Bewerbung wird in Kürze bekannt gegeben.

"Pflegekräfte bilden das Rückgrat des Gesundheitswesens und spielen die wichtigste Rolle in der Patientenversorgung, indem sie die Genesung durch professionelle und persönliche Pflege unterstützen. Sie sind die wahren Betreuer der Patienten und unterstützen den gesamten Genesungsprozess. Viele von ihnen leisten einen hingebungsvollen und leidenschaftlichen Dienst an ihren Patienten, trotz des damit verbundenen Risikos und der langen Arbeitszeiten, die sie in Situationen wie der aktuellen Pandemie aufbringen müssen. Bei der Ausübung ihrer Pflichten stellen sie ihre Patienten vor ihre eigenen Familien und Angehörigen. Oftmals wird dies nicht wahrgenommen oder entlohnt. Mit dem Aster Guardians Global Nursing Award wollen wir ihren Einsatz und ihr Engagement sichtbar machen und weltweit würdigen", so Dr. Azad Moopen, Gründungsvorsitzender und Geschäftsführer von Aster DM Healthcare.

Die Initiative wird in Kürze die ersten Bewerbungen aus Asien, Afrika, dem Nahen Osten, Europa, den USA, Kanada, Südamerika, Australien und anderen Regionen entgegennehmen. Es folgt ein stringenter, mehrstufiger Bewertungsprozess, der von einer externen Agentur und einer unabhängigen Jury, bestehend aus bekannten internationalen Persönlichkeiten, geleitet wird. Nach der ersten Begutachtung anhand der festgelegten Kriterien werden die in die engere Wahl kommenden Nominierungen einem Abstimmungsprozess unterzogen. Anschließend werden 10 Finalisten für die Preisverleihung, das Interview und den Austausch mit der Jury ausgewählt. Der endgültige Gewinner des Aster Guardian Global Nursing Award wird am 12. Mai dem Internationalen Tag der Pflege im Jahr 2022 bekannt gegeben. Neben dem beachtlichen Hauptpreis in Höhe von 250.000 USD werden auch die neun weiteren Finalisten mit Geldpreisen und Auszeichnungen prämiert.

Über Aster DM Healthcare

Aster DM Healthcare Limited ist einer der größten integrierten Gesundheitsdienstleister in den GKR-Staaten und ein aufstrebender Akteur im indischen Gesundheitswesen. Mit einem besonderen Schwerpunkt auf klinischer Exzellenz sind wir eines der wenigen Unternehmen weltweit, das mit seinen 27 Krankenhäusern, 115 Kliniken und 225 Apotheken eine starke Präsenz in der primären, sekundären, tertiären und quartären Gesundheitsversorgung hat. Wir beschäftigen mehr als 21.000 engagierte Mitarbeiter, darunter 2887 Ärzte und 6283 Krankenpfleger, in allen Regionen, in denen wir vertreten sind, und halten damit ein einfaches, aber wirkungsvolles Versprechen an unsere verschiedenen Interessengruppen: "Wir werden Sie gut behandeln." Wir bedienen mit unseren drei Marken alle wirtschaftlichen Schichten der Gesellschaft: Aster, Access und Medcare. Weitere Informationen finden Sie unter www.asterdmhealthcare.com.

*Quelle: AETOSWire

Contacts:

Lavanya Mandal

Leiterin der Abteilung für PR und Interne Kommunikation

Aster DM Healthcare

Tel.: +971 528126577

E-Mail: lavanya.mandal@asterdmhealthcare.com

Bejoy Changarath

Stellvertretender Geschäftsführer PR und Medienarbeit

Aster DM Healthcare

Tel.: +971 524073559, +91 8089091919

E-Mail: bejoy.changarath@asterdmhealthcare.com