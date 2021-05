VANCOUVER, BC / 11. Mai 2021 / Ridgestone Mining Inc. (TSX.V: RMI) (OTCQB: RIGMF) (FWB:4U5) ("Ridgestone") freut sich, eine erste National Instrument 43-101 (NI 43-101)-konforme Mineralressourcenschätzung für sein Gold-Silber-Projekt Guadalupe y Calvo ("GyC") in Chihuahua, Mexiko, bekannt zu geben. Die erste Ressourcenschätzung erfolgte für zwei wichtige Mineralisierungsstrukturen, die Erzgänge Rosario und Nankin, in einem kombinierten Modell aus einer grubenbeschränkten und einer untertägigen Mineralressource. Die Mineralisierung in GyC bleibt offen zur Expansion entlang des Streichens und neigungsabwärts in die Tiefe. Das Projekt GyC erstreckt sich über 20 Quadratkilometer. Ridgestone schloss im Dezember 2020 eine Optionsvereinbarung mit Endeavour Silver zur Akquisition einer hundertprozentigen Beteiligung an diesem Konzessionsgebiet ab.

Eckdaten:

- Angedeutete Mineralressource: 356.000 Unzen Goldäquivalent mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,72 g/t AuÄq

- Vermutete Mineralressource: 460.000 Unzen Goldäquivalent mit einem durchschnittlichen Gehalt von 4,65 g/t AuÄq

* Mineralressourcenschätzung für eine Kombination aus grubenbeschränkten und untertägigen-Ressourcen mit einem Cutoff-Gehalt von 0,27 g/t AuÄq in der Grube und 1,33 g/t AuÄq unter Tage

"Wir freuen uns über diese bedeutende erste Mineralressourcenschätzung, die einen wichtigen Meilenstein für ein junges Explorationsunternehmen darstellt und eine solide Grundlage für die fortschreitende Expansion der Ressource entlang des Streichens und in die Tiefe bildet", kommentierte CEO Jonathan George. "Wir schließen derzeit die Planung des bevorstehenden Bohrprogramms ab, das im Herbst nach der Regensaison beginnen soll. Wir glauben, dieses Jahr wird ein aufregendes Jahr der Transformation für das Unternehmen sein, da wir gleichzeitig unser Kupfer-Gold-Projekt Rebeico und unser Gold-Silber-Projekt GyC weiterentwickeln."

Die Schätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Mitarbeiter von Ginto Consulting Inc., erstellt und steht im Einklang mit den Richtlinien der Vorschrift National Instrument 43-101 ("NI 43-101") und den im Jahr 2014 entwickelten Richtlinien des Canadian Institute of Mining and Metallurgy ("CIM"). Herr Jutras ist ein in den Provinzen British Columbia, Quebec und Neufundland amtlich zugelassener professioneller Ingenieur und steht in keinem Nahverhältnis zu Ridgestone. In Übereinstimmung mit NI 43-101 wird ein technischer Report innerhalb von 45 Tagen ab Veröffentlichung dieser Meldung auf SEDAR veröffentlicht werden.

Tabelle 1: Schätzung der angedeuteten und vermuteten Mineralressourcen bei Guadalupe y Calvo

Verfahren Kategorie Tonnage (Tonnen) Gehalt Ag (g/t) Gehalt Au (g/t) Enthaltenes Ag (Unzen) Enthaltenes Au (Unzen) Gehalt AuÄq (g/t) Enthaltenes AuÄq (Unzen) Tagebau angedeutet 5.865.413 46,3 0,97 8.734.564 182.133 1,58 298.594 Tiefbau angedeutet 562.031 94,1 1,92 1.700.679 34.733 3,18 57.409 gesamt angedeutet 6.427.444 50,5 1,05 10.435.243 216.866 1,72 356.003 Tagebau vermutet 584.637 37,7 0,75 707.975 14.101 1,25 23.541 Tiefbau vermutet 2.489.509 107,5 4,02 8.605.435 321.516 5,45 436.256 gesamt vermutet 3.074.146 94,2 3,40 9.313.410 335.618 4,65 459.796

Anmerkungen:

Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, besitzen keinen erwiesenen wirtschaftlichen Wert. Die Mineralressourcenschätzung kann von Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Anspruchs-, Steuer-, soziopolitischen - und Marketingfragen sowie Änderungen auf den Goldmärkten weltweit oder anderen relevanten Geschehnissen stark beeinflusst werden. Die CIM-Definitionen (2014) zur Klassifikation von Mineralressourcen wurden befolgt. Die Menge und Qualität der ausgewiesenen vermuteten Mineralressourcen in dieser Schätzung sind naturgemäß unsicher, und es fanden ungenügend Explorationsarbeiten statt, um diese vermuteten Ressourcen als angedeutete Ressourcen zu definieren. Es ist ungewiss, ob weitere Explorationen zu einer Anhebung in die Kategorie der "angedeuteten" oder "nachgewiesenen" Ressourcen führen werden. Die Ressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., Mitarbeiter von Ginto Consulting, einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen (QP), zum Wirksamkeitsdatum 10. Mai 2021 erstellt. Die Mineralressourcen werden mit einem Cutoff-Wert von 0,27 g/t AuÄq in der Grube und 1,33 g/t AuÄq unter Tage, ohne Verwässerung, dargestellt. Eine spezifische Dichte von 2,55 wurde verwendet, basierend auf Messungen und der Analyse vergleichbarer Projekte. Die Analyseergebnise der 1 Meter langen Mischproben wurden bei 40 g/t Gold für den Erzgang Rosario und bei 25 g/t Gold für den Erzgang Nankin, gedeckelt. Es wurden metallurgische Gewinnungsraten von 95 % für Gold und Silber unterstellt. Es wurden Rohstoffpreise von 1.700 USD/Unze Gold and 23 USD/Unze Silber zugrunde gelegt. Die auf die Whittle-Grube beschränkte Schätzung ging von Förderkosten von 1,50 USD/t, Verarbeitungskosten von 12,50 USD/t, Gemein- und Verwaltungskosten von 4 USD/t und einem Winkel der inneren Grubenwand von 45 Grad aus. Die untertägigen Mineralressourcen sind als Material außerhalb des Whittle-Grubenmantels definiert, und Förderkosten von 60 USD/t, Verarbeitungskosten von 12,50 USD/t und G&A von 4 USD/t wurden zugrunde gelegt. Rundungen in der Schätzung können Unterschiede in der Summierung ergeben.

Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC)

Reverse Circulation- und Diamantbohrungen wurden im Projekt GyC Project ausgeführt. Die Bohrarbeiten waren hauptsächlich auf die Definition von Mineralressourcen durch frühere Betreiber ausgerichtet. Die Proben werden zur weiteren Bearbeitung an SGS in Mexiko gesandt und dort in Anlagen zur Analyse Brandproben mit Atomabsorptionsabschluss bzw. gravimetrischem Abschluss bei Gehalten von mehr als 10 g/t Au unterzogen. Nach Ansicht des qualifizierten Sachverständigen wurden im Rahmen des Programms die branchenüblichen QA/QC-Verfahren wie die Verwendung von Referenzmaterialien, Leer-, Standard- und Doppelproben eingesetzt.

Qualifizierte Sachverständige

Die Schätzung wurde von Herrn Marc Jutras, Mitarbeiter von Ginto Consulting Inc. ("Gintro"), einem unabhängigen qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 erstellt. Er hat den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt

Noris Del Bel Belluz, P. Geo., Vice-President of Exploration des Unternehmens, ist ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101- und hat den Inhalt dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.?

Über Ridgestone Mining Inc.

Ridgestone ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf seine Projekte Guadalupe y Calvo (Gold/Silber) und Rebeico (Kupfer/Gold) im mexikanischen Sonora gerichtet ist.

