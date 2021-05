Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Trotz des schwachen US-Arbeitsmarktberichts legten die Inflationserwartungen am US-Treasury-Markt am Freitag weiter zu, so die Analysten der DekaBank.Offensichtlich würden am Markt die Befürchtungen dominieren, dass mit einer weiteren Verzögerung des Taperings (Rückführung der Anleihekäufe) die Gefahr zunehme, dass der deutliche Anstieg der Inflation in den kommenden Monaten entgegen der Sicht der FED nicht nur vorübergehender Natur sein werde. Ein anderes Bild ergäbe sich allerdings, falls auch der Arbeitsmarktbericht für Mai enttäuschte. Auch aufgrund der verstärkten Anleihekäufe der EZB erscheine in diesem Umfeld ein Überspringen der Renditehöchststände der vergangenen Woche (-0,17%) zunächst unwahrscheinlich, solange nicht die US-Inflationszahlen am Mittwoch deutlich positiv überraschen würden. Beim Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) sei eine Seitwärtsbewegung in einer engen Handelsspanne zu erwarten. (Ausgabe vom 10.05.2021) (11.05.2021/alc/a/a) ...

