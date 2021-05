Das Aufkommen an Altpapier ist in Deutschland im Coronajahr 2020 weiter zurückgegangen. Laut Zahlen des Verbandes Deutscher Papierfabriken (VDP) fielen im letzten Jahr knapp 14,5 Mio Tonnen Altpapier an. Das waren etwa 230.000 Tonnen bzw. knapp zwei Prozent weniger als noch 2019. Damit ist das inländische Altpapieraufkommen das dritte Mal seit 2017 gesunken. Damals lag die Menge mit insgesamt 15,2 ...

