Beim Blick in den Börsen-Terminkalender ist nicht zu übersehen: die deutschen Unternehmen legen gerade reihenweise Quartalszahlen vor - und die aktuellen Zahlen sind immer wieder auch ein Indikator dafür, wie die Unternehmen durch die Corona-Zeit durch gekommen sind. Robert Halver, Leiter Kapitalmarkt-Analyse der Baader Bank, ist da recht optimistisch, wenn er feststellt: es gibt "fundamentales Fleisch am abgenagten Knochen der Liquiditätshausse". Neugierig geworden - Abonniere Kanal den Kanal von w:o TV - und verpasse kein Video mehr. - https://www.youtube.com/c/wallstreetonlineTV'subconfirmation=1 - Alles zum Thema Börsen, Aktien, Rohstoffe, Zertifikate, Fonds und vieles mehr in Deutschlands Finanz-Community Nr.1: https://www.wallstreet-online.de/ - Jetzt ab 0 € traden mit dem Broker von Deutschlands größter Finanzcommunity! https://smartbroker.de/ Folge uns auch auf Social Media: ??Instagram: https://www.instagram.com/wallstreetonline/ https://www.instagram.com/smartbroker.de/ - Facebook: https://www.facebook.com/wallstreetonline - Twitter: https://twitter.com/wotwitt - Linkedin: https://www.linkedin.com/company/wallstreetonline-ag