Budapest, Ungarn (ots/PRNewswire) - In Zusammenarbeit mit mehreren lokalen Regierungen, Bürgermeistern, Rathäusern und lokalen Wirtschafts- und Berufsgenossenschaften hat Vircontech, Budapest, eine innovative Lösung entwickelt, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln, Arbeitsplätze zu schaffen und die Steuereinnahmen des Bezirks zu erhöhen. Mit der Nutzung von getesteten Technologien - 3D-Modellierung, VR, AR, KI und Marketplace Analytics, verpackt in benutzerfreundliche Apps für spezifische Benutzergruppen, ist es die erste umfassende Tech-Lösung, die speziell für die Wiederbelebung unserer Städte entwickelt wurde.Die Lösung gibt Städten und Kleinstädten neue Hoffnung, die mit Geschäftsschließungen und Arbeitslosigkeit konfrontiert sind, die sich aus den erhöhten Online-Ausgaben und dem Rückgang der Besucherzahlen aufgrund der Pandemie ergeben."Unsere Lösung wurde als Antwort auf die Anforderungen jedes der am Wohlergehen des Stadtteils beteiligten Akteure entwickelt", sagt der Direktor für Consumer Insights bei Vircontech, "sie ist buchstäblich für die Menschen, von den Menschen."Zu den wichtigsten Vorteilen gehören:· Lokale Regierungen können Lösungen anbieten und auf Echtzeitdaten und Metriken zu den verfügbaren Ressourcen zugreifen. Dies hilft ihnen, Entscheidungen zu treffen, Ressourcen zu optimieren und Beschäftigungsmöglichkeiten zu schaffen, sind nur einige der greifbaren Vorteile.· Lokale Unternehmen werden über eine spezielle App auf Stadtebene unterstützt, die Marketing- und Werbemöglichkeiten bietet und mit KI-basierter Personalisierung optimiert ist.· Jeder Bürger kann durch eine eigene, funktionsreiche Social Media-App mit erhöhtem Sicherheitsniveau gewinnbringend an der Entwicklung beteiligt werden.· Der CO2-Fußabdruck und die Umweltverschmutzung werden durch eine effizientere Umsetzung des "Grow local, Buy local"-Ansatzes und eine Optimierung von Logistik und Vertrieb auf Makroebene reduziert.· Der modulare Ansatz ermöglicht ein hohes Maß an benutzerdefinierten Anpassungen, um alle einzigartigen lokalen Probleme zu lösen. Ausgehend von der Bezirksebene kann die Lösung nahtlos in andere Bezirke und Städte integriert werden und skaliert werden, um eine Lösung auf Bezirks- und Landesebene anzubieten.Die Lösung vereint die Leistungsfähigkeit getesteter Technologien aus verschiedenen Anwendungsbereichen auf einer gemeinsamen Plattform und ist sofort einsatzbereit. Das Unternehmen ist bereits in Gesprächen mit leitenden Mitarbeitern in verschiedenen Ländern.