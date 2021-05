Konrad Höfer ist seit Mitte April bei Fonds Finanz Abteilungsleiter des neu geschaffenen Bereichs Digital & New Business Solutions, der eine große Spannbreite von aktuellen und neuen Themen abdeckt und sich vor allem mit der Digitalisierung und neuen Geschäftsansätzen befasst. Der Maklerpool Fonds Finanz hat Mitte April Konrad Höfer an Bord geholt. Der Vertriebsexperte verantwortet als Abteilungsleiter den neu geschaffenen Bereich Digital & New Business Solutions, der im Gesamtvertrieb angesiedelt ...

