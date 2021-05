Der Metzinger Modekonzern Hugo Boss AG (ISIN: DE000A1PHFF7) wird an diesem Dienstag seine virtuelle Hauptversammlung abhalten. Die im MDAX gelistete Firma will der Hauptversammlung vorschlagen, lediglich die gesetzliche Mindestdividende in Höhe von 0,04 Euro je Aktie zu zahlen. Im Vorjahr wurde ebenfalls nur die gesetzliche Mindestdividende bezahlt. In Konzernwährung ging der Umsatz im ersten Quartal 2021 um 10 Prozent auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...