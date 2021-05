Der Euro hat am Dienstag in der Früh gegenüber dem US-Dollar kaum verändert notiert. Die Gemeinschaftswährung kostete kurz vor neun Uhr 1,2135 US-Dollar. Am Vorabend war sie mit 1,2145 Dollar gehandelt worden."Die ZEW-Umfrage wird heute voraussichtlich auf eine verbesserte Wirtschaftslage hindeuten", kommentierten die Experten der Helaba mit Hinblick auf heutige Datenveröffentlichungen. "Die Erwartungskomponente ...

