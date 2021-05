Erfurt (ots) - Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Produzentinnen, liebe Produzenten,wir möchten Sie herzlich zum 3. KiKA-Produzent*innentag am 8. Juni 2021, ab 10:00 Uhr einladen.Als Gesprächspartner*innen stehen Ihnen Dr. Astrid Plenk, KiKA-Programmgeschäftsführerin, Ole Kampovski, NDR-Abteilungsleiter Kinder & Jugend sowie Michael Stumpf, Leiter ZDF-Hauptredaktion Kinder und Jugend zur Verfügung. Gemeinsam möchten wir Sie über neue Formate und besondere Vorhaben informieren.Die Veranstaltung findet in digitaler Form über Teams statt. Bitte akkreditieren Sie sich bis zum 25. Mai 2021 unter kommunikation.kika.de. Angemeldete Teilnehmer*innen erhalten weitere Informationen zur Veranstaltung per Mail.Falls Sie Rückfragen haben sollten, stehen wir selbstverständlich unter unternehmenskommunikation@kika.de zur Verfügung.Wir freuen uns auf Sie und einen intensiven Austausch.Mit besten GrüßenIhre UnternehmenskommunikationPressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/4912225