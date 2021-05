Hamburg, Deutschland (ots) - "Iss, was Dir gut tut." Diese Hauptzeile auf dem Cover von DAMN GOOD SOUL FOOD fasst perfekt zusammen, worum es in diesem neuen Magazin geht: Gesundes Essen, das auch der Seele schmeckt. Der heute erstmals in den Handel kommende Titel ist eine Erweiterung des Magazins SOUL SISTER, das ebenso wie der Schwestertitel WOMEN'S HEALTH im Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Hamburg erscheint. Auch der Online-Auftritt soulsister-mag.de wurde um die Rubrik "DAMN GOOD SOUL FOOD" erweitert - so gibt es die Marke nun als 360-Grad-Paket."Gemeinsam mit erfolgreichen Food-Influencerinnen wie Janina Uhse und Sophia Tsakiridou zeigen wir, was für einen positiven Einfluss gutes, selbst zubereitetes Essen auf das Gemüt und das allgemeine Wohlbefinden haben kann", sagt die Chefredakteurin von DAMN GOOD SOUL FOOD, Franziska Bruchhagen. "In einer Zeit, in der viele das ,Cooking@Home' für sich entdeckt und den positiven Effekt einer ausgewogenen Ernährung gespürt und schätzen gelernt haben, erfüllt das neue Magazin ein starkes Bedürfnis: Kochen ohne Stress und ohne ewiges Kalorienzählen - dafür mit ganz viel Herz und Seele."Die kurzweiligen Artikel, Interviews und köstlichen Rezeptideen sind vier Schwerpunkten zugeordnet. Pure Balance beschäftigt sich in der ersten Ausgabe unter anderem mit "Essen für die gute Laune", Good Health präsentiert Cocktails, die auch ohne Alkohol Spaß machen, und More Energy stellt Kraftpakete für den Energiekick vor, die ohne Zucker auskommen. Der vierte Teil Little Treats, in dem es jeweils um kleine Leckereien geht, huldigt dem Butterbrot: "Stullen für die Seele". Franziska Bruchhagen: "Mit unseren Anregungen und Rezepten wollen wir Wegweiser bieten, wie echtes Soul Food dazu beitragen kann, zu entschleunigen und die innere Balance zu stärken."DAMN GOOD SOUL FOOD ist für 5,90 Euro am Kiosk erhältlich und kann zudem unter https://shop.motorpresse.de/ bestellt werden.Pressekontakt:Kirsten SeglerReferentin UnternehmenskommunikationMotor Presse StuttgartTel.: +49 711 182-1265ksegler@motorpresse.dewww.motorpresse.dewww.facebook.com/motorpresseOriginal-Content von: Motor Presse Hamburg SOUL SISTER, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133401/4912235