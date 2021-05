DGAP-News: GECCI Investment KG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Immobilien

11.05.2021 / 10:05

Nettlingen, 11. Mai 2021: Seit einigen Wochen spitzt sich die Lage in der deutschen Baubranche zu. Immer mehr Unternehmen kämpfen bei der Materialbeschaffung mit Preiserhöhungen und Lieferengpässen. Dies gilt für Dämmstoffe, Holzprodukte und weitere Materialien. Die GECCI Gruppe ist von dieser Entwicklung nicht betroffen. Kunden werden auch künftig massive Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen zu attraktiven Preisen erhalten. GECCI profitiert von dem integrierten Geschäftsmodell. Denn alle wesentlichen Schritte vom Baustoffhandel über die Projektentwicklung und den Bau der Immobilien bis zur Finanzierung werden innerhalb der Gruppe abgedeckt. So konnte sich GECCI in den vergangenen Tagen erneut große Bestände an Baustoffen - insbesondere Bauholz - direkt vom Erzeuger sichern. Damit ist der Bedarf für die aktuellen Projekte in Bockenem und Düren sowie auch für kommende Projekte gedeckt. Bezahlbare Immobilien aus einer Hand: vom Baustoff bis zur Finanzierung

Menschen einen möglichst einfachen und sicheren Weg ins Eigenheim bieten - ohne Bankkredit und Eigenkapital. Dies ist das Ziel der GECCI Gruppe. Unter den Marken GECCI Rent and Buy für Einfamilienhäuser und GECCI Living für Mehrfamilienhäuser realisiert die Gruppe bezahlbaren Wohnraum außerhalb der teuren Innenstädte (mietübereignung.de). Die künftigen Eigentümer erhalten alles aus einer Hand: Erschließung der Grundstücke, schlüsselfertige Entwicklung moderner Ein- und Mehrfamilienhäuser in hochwertiger Massivbauqualität und eine innovative Finanzierungsalternative. Alleinstellungsmerkmal von GECCI ist der Erwerb über die Mietübereignung und damit ohne Bankkredite, ohne Eigenkapital und ohne Restkaufbetrag. Dabei wird ein Mietvertrag zu ortsüblichen Konditionen und mit einer Laufzeit von 23 Jahren bis maximal 32 Jahren vereinbart. Die monatliche Kaltmiete ist über die gesamte Laufzeit konstant. Für eine hohe Sicherheit bis zur Eigentumsübergabe am Ende die Mietzeit ist gesorgt: Durch notarielle Auflassungsvormerkung im Grundbuch ist die Insolvenzfestigkeit sichergestellt. Eine Anzahlung oder eine Schlussrate fallen nicht an. Grundstücksuche mit dem Kunden und aktive Projektentwicklung

GECCI hilft Kunden deutschlandweit bei der Grundstücksuche für ihr Traumhaus. Daneben werden aktiv Projekte entwickelt. So beispielsweise im niedersächsischen Bockenem. Im Einzugsgebiet von Hannover, Salzgitter und Wolfsburg entstehen derzeit 10 Einfamilienhäuser auf einem Areal von rund 8.460 qm. Auch in Nordrhein-Westfalen ist die Gruppe inzwischen aktiv. Im Kreis Düren wurden zwei nebeneinander liegende Grundstücke mit 546 qm bzw. 420 qm gekauft. Auf den Grundstücken befindet sich jeweils ein Eckreihenhaus mit 113,50 qm Wohnfläche und ein Reihenhaus mit 122,26 qm Wohnfläche. Beide Objekte befinden sich bereits im Rohbau. GECCI wird voraussichtlich im Mai mit dem Innenausbau beginnen. 5,75%-GECCI-Anleihe von GBC Research zum Kauf empfohlen

GECCI finanziert den Bau von Ein- und Mehrfamilienhäusern unter anderem durch eine Unternehmensanleihe. Das Wertpapier der GECCI Investment KG (ISIN: DE000A3E46C5) hat einen Festzins von 5,75 % p.a. und kann ab 1.000 Euro zu einem Kurs von 100 % an der Börse Frankfurt und außerbörslich gekauft werden. GBC Research empfiehlt die Anleihe. Das Geschäftsmodell sei innovativ und das Marktumfeld für Wohnimmobilien attraktiv. An den guten Rahmenbedingungen sollte sich auch in den kommenden Jahren nichts ändern. Die hohe Planbarkeit der Mieteinnahmen ermögliche zuverlässige Cashflows und die Kapitaldienstfähigkeit, so die Analysten. Das rechtlich maßgebliche Wertpapier-Informationsblatt (WIB), die Anleihebedingungen und weitere Informationen zum Download: www.gecci-investment.de. Kontakt

