Guten Morgen, der DAX ist am Vortag bei 15.400 Punkten aus dem Handel gegangen und notiert am frühen Dienstagmorgen im Bereich von 15.100 Punkten tiefer. Der DAX gerät mehr und mehr unter Druck. Dabei sorgt der steigende Goldpreis genauso für Gegenwind, wie der weiter zulegende Euro. Auch die Lage im US-Index S&P 500 direkt an der oberen Begrenzung des langfristig steigenden Trendkanals sorgt für eine wackelige Lage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...