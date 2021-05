DJ Thyssenkrupp-CFO: In diesem Jahr keinen Spinoff beim Stahl

FRANKFURT (Dow Jones)--Thyssenkrupp nimmt sich nach dem gescheiterten Verkauf des Stahlgeschäfts an Liberty Steel Zeit, um über dessen Zukunft zu entscheiden. Es werde geprüft, wie eine Verselbstständigung des Bereichs aussehen könnte, sagte Konzernfinanzchef Klaus Keysberg in einer Telefonpressekonferenz. Doch dafür werde man sich Zeit nehmen. "Dieses Jahr wird es definitiv keinen Spinoff beim Stahl geben", sagte Keysberg. Von einer Entscheidung sei man noch weit entfernt.

In den beiden zurückliegenden Quartalen hat der Konzern von der anspringenden Konjunktur im Stahlgeschäft profitiert. Für das dritte und vierte Quartal rechnet Keysberg aber mit einer nachlassenden Dynamik. Die Abrufzahlen der Autohersteller, mit denen der Konzern einen Großteil seines Stahlgeschäftes macht, dürften sich abschwächen, weil sie wegen der Chip-Engpässe weniger produzieren könnten als sie wollten, schätzt Keysberg. Grundsätzlich sei die Nachfrage aus der Autobranche aber stabil.

Für den klimafreundlichen Umbau der Stahlbranche mahnte Keysberg erneut und schnell verlässliche Rahmenbedingungen an, die das auch erlaubten. Die von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier in Aussicht gestellten 5 Milliarden Euro an staatlichen Hilfen für Wasserstoffthemen reichten nicht aus, es brauche vor allem eine Verstetigung der Hilfen über einen deutlich längeren Zeitraum und dies nicht nur für den Bau neuer Anlagen, sondern auch für den teureren Betrieb.

Auch brauche es ein neues Anreizsystem für die Autobranche. Die werde derzeit nur nach dem Flottenverbrauch gesteuert, sagte Keysberg. Für den Einsatz von grünem Stahl in den Fahrzeugen fehlten dagegen Anreize. "Es wäre sehr wünschenswert, wenn das [noch vor der Bundestagswahl] passiert", so Keysberg.

Der nötige Umbau der Stahlerzeugung auf Wasserstofftechnologien wird Milliarden verschlingen. Thyssenkrupp plant zunächst den Bau einer Direktreduktionsanlage. "Die werden wir auf jeden Fall bauen", so Keysberg. Dies sei zwar eine schon gut dimensionierte Anlage, aber noch kein Megaprojekt wie ein Hochofen.

