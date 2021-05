Köln (ots) - Halbzeit für 2021. Zeit für Gregor Gysi und Harald Schmidt einen Blick auf die bewegenden ersten sechs Monate des Jahres zu werfen und sich die spannendsten Themen der letzten Monate vorzunehmen. Der Linken-Politiker und der Entertainer treffen sich dafür bereits zum siebten Mal in Berlin und ziehen in "Gysi & Schmidt: Der ntv Rückblick" am 11. Juni um 19.10 Uhr in gewohnt pointierter Manier ein persönliches Fazit.Ein bewegtes Halbjahr 2021 geht zu Ende. Gregor Gysi und Harald Schmidt sprechen unter anderem über die Findung der Kanzlerkandidaten der einzelnen Parteien in den letzten Wochen und Monaten sowie darüber, wem sie das Kanzler-Sein im Bundestagswahljahr nun eigentlich zutrauen. In der Politik-Welt beschäftigte nicht nur die Kanzlerkandidaten-Frage, sondern auch bereits davor die Korruptionsaffäre der Union ganz Deutschland. Auch das Corona-Management und die Impf-Planung der Bundesregierung sind erneut Thema. Gysi und Schmidt besprechen zudem unter anderem das Interview des Jahres von Harry und Meghan im US-Fernsehen, den dort vorgebrachten Rassismus-Vorwurf gegenüber dem britischen Königshaus, die geplante Super-League europäischer Fußball-Spitzenclubs, die schnell wieder ad acta gelegt wurde und die Misere des Container-Schiffs "Ever Given", das tagelang den Suez-Kanal blockierte. Meinungsstark und humorvollkommentieren sie die angesagtesten Themen und liefern sich einen wilden Schlagabtausch.Der Rückblick der besonderen Art findet erneut im Club "Bricks" am Gendarmenmarkt in Berlin statt. Wiederholt wird die Sendung am 13. Juni um 11.10 Uhr und um 22.10 Uhr sowie am 14. Juni um 17.10 Uhr. Außerdem steht die Sendung nach Ausstrahlung auf TVNOW zum Abruf bereit.Die Sendung ist eine Produktion von Probono im Auftrag von ntv.Pressekontakt:Alessia GerkensMediengruppe RTL DeutschlandSenior Managerin Kommunikation & PRInformation und Sport________________________________________________________________Tel: +49 221 456-74101Mobil: +49 170 4566089E-Mail: alessia.gerkens@mediengruppe-rtl.deOriginal-Content von: n-tv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8180/4912354