Die LifelongLearning-Kampagne "Deine Chance fit zu bleiben" mit dem sogenannten Boost-Programm fördert erneut den gezielten Erwerb von digitalen Kompetenzen von Arbeitnehmenden in Unternehmen schweizweit.Zürich - Ab Anfang Mai 2021 fördert die LifelongLearning-Kampagne "Deine Chance fit zu bleiben» mit dem sogenannten Boost-Programm erneut den gezielten Erwerb von digitalen Kompetenzen von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern in Unternehmen schweizweit. Mit Hilfe einer bedingten Ko-Finanzierung stehen die Möglichkeiten zur Weiterqualifizierung in einer zunehmend digitalen Wirtschaft allen...

