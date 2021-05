Linz (www.anleihencheck.de) - Polen wurde im 1. Quartal 2021 mit der dritten Coronawelle hart getroffen, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Entsprechend seien die Wachstumsprognosen für 2021 nach unten angepasst worden. Die Erwartungen für 2021 hätten ursprünglich bei einem Plus von über 4,00% gelegen, seien aber mittlerweile bei +3,50%. Lange Zeit hätten auch Zinssenkungen auf Null im Raum gestanden. Ein negativer Leitzins sei aber seitens der polnischen Notenbank immer abgelehnt worden. Mit dem Anziehen der Inflation, die jüngsten Daten hätten bei +4,30% gelegen, wachse auch der Druck auf die Notenbank. Dass das Überschießen des Inflationsziel von 3,50% nun länger dauern werde, habe mittlerweile auch die Zentralbank bestätigt. Mit einem Abflachen der Inflation werde erst 2022 gerechnet. ...

