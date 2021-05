Frankfurt (ots) - "Migration nach Europa - Wir schaffen das und die Folgen", 512 Seiten, ISBN 978-3947818-3-27, Verlag DC Publishing"Wir schaffen das", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel auf der Bundespressekonferenz am 31. August 2015. Sie löste damit eine der größten politischen und gesellschaftlichen Kontroversen in Deutschland aus, die bis in die Bundestagswahl 2021 hineinwirkt. Die Frage nach dem richtigen Umgang mit der Migration nach Europa wurde durch die Coronakrise überdeckt, aber nicht beantwortet. Ganz im Gegenteil hat die durch Corona verursachte Armut in vielen Ländern den Migrationsdruck weiter erhöht. Dieses Thema wird daher in den 2020er Jahren zu den größten Herausforderungen für alle europäischen Staaten gehören.So lautet die These im neuen Buch "Migration nach Europa - Wir schaffen das und die Folgen", das im Verlag der UNO-Denkfabrik Diplomatic Council erschienen ist. Das Buch spannt den Bogen von der humanitären Katastrophe bis zur Angst vor Überfremdung und den Folgen. Die Attentate, der Terror und der Hass, der die Gesellschaft spaltet, werden ebenso thematisiert wie das Agieren der Vereinten Nationen, die Rolle der Medien und der weltweite Populismus. Etwas pathetisch heißt es im Klappentext "Es steht nicht weniger als die Grundfesten unser freiheitlich-demokratischen Gesellschaft auf dem Spiel".ANFORDERUNG VON REZENSIONSEXEMPLAREN FÜR JOURNALISTENJournalisten können Rezensionsexemplare per E-Mail an presse@diplomatic-council.org anfordern. Wir bitten um Verständnis, dass diese ausschließlich als E-Book zur Verfügung gestellt werden. Um eine Nachricht mit dem Link zur Veröffentlichung an presse@diplomatic-council.org wird höflichst gebeten.Pressekontakt:Weitere Informationen: www.diplomatic-council.org/dePresseagentur: euromarcom public relations,E-Mail:team@euromarcom.deOriginal-Content von: Diplomatic Council - Diplomatischer Rat, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/83471/4912514