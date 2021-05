Die Finanzierung wird zur Skalierung des Kerngeschäfts und zur Schaffung von Arbeitsplätzen verwendet, um das Wachstum in Nordamerika und Mitteleuropa voranzutreiben.Helsinki - Howspace hat den Abschluss einer Serie-A-Finanzierungsrunde in Höhe von 12 Millionen Euro unter der Führung der europäischen Investoren Forestay Capital - die Tech-Investitionssparte der Familie Bertarelli - und Inventure bekannt gegeben. Die Finanzierung wird zur Skalierung des Kerngeschäfts und zur Schaffung von Arbeitsplätzen verwendet, um das Wachstum in Nordamerika und Mitteleuropa...

Den vollständigen Artikel lesen ...