München (ots) -Vom Hörspiel-Erfolg zum Mediatheken-Highlight: Mit der Impro-Serie "Kranitz" (AT) adaptieren der frisch gebackene Grimme-Preisträger Jan Georg Schütte ("Für immer Sommer 90") und Co-Autor Wolfgang Seesko ihr erfolgreiches ARD-Hörspielformat "Paartherapeut Klaus Kranitz - Bei Trennung Geld zurück" für die ARD-Mediathek und den NDR. Mit so noch nie erzählten Geschichten und ungewöhnlichen Charakteren führt Schütte als Paartherapeut Klaus Kranitz in sechs Episoden durch Therapiesitzungen mit sechs Paaren. Sein Versprechen: Bei Trennung Geld zurück. Unterstützt wird Kranitz von dem nachdenklichen Auftragskiller Manni, gespielt von Bjarne Mädel.Nach neun Drehtagen sind die Dreharbeiten für die Serie "Kranitz" (AT) mit dem hochkarätigen Ensemble, bestehend aus Lisa Hagmeister, Günther Maria Halmer, Katharina Heyer, Charly Hübner, Bjarne Mädel, Aurel Manthei, Bjarne Meisel, Thomas Niehaus, Mercy Dorcas Otieno, Oliver Sauer, Gustav Schmidt, Anna Schudt, Jan Georg Schütte, Wolf-Dietrich Sprenger und Angela Winkler, erfolgreich in Hamburg beendet. Den Ablauf der improvisierten Therapiesitzungen kennt nur Jan Georg Schütte, die herausragenden Schauspieler*innen wurden mit einigen Überraschungen konfrontiert. Vor dem Dreh kannten sie nur ihre Figur- und Paar-Profile - ihre Reaktionen sind spontan, echt und voller Emotionen.Jan Georg Schütte: "Nach meinem Dreh von 'Wellness für Paare', einem Schnupperwochenende für Paartherapie, kamen die Schauspieler*innen auf mich zu und fragten: Können wir das nicht jedes Jahr machen? Seitdem arbeite ich an der Idee, eine Serie zum Thema Paartherapie zu machen. Beziehungsthemen sind nun einmal unerschöpflich und begleiten mich, seitdem ich Filme mache."Christoph Pellander, Redaktionsleiter ARD Degeto: "Mit ,Kranitz' steuern wir ein weiteres Serienhighlight für die ARD-Mediathek bei. Paartherapeut Kranitz fackelt nicht lange: Statt stundenlang Probleme zu wälzen, werden sie von ihm in 45 Minuten gelöst - direkt, effektiv und äußerst nachhaltig. Seine pragmatische und unkonventionelle Weise verspricht rabenschwarze, abgründige Komik - eine Gefühlsachterbahnfahrt für die sechs Schauspielpaare und für die Zuschauer*innen!"Diana Schulte-Kellinghaus, Serienchefin vom NDR: "Die Paartherapie bei Kranitz ist sicher nichts für schwache Nerven. Wir hatten größtes Vergnügen, Teil seiner Therapie sein zu dürfen und sind gespannt auf die fertigen Sitzungen, die dann nach der Veröffentlichung in der ARD-Mediathek auch linear im NDR Fernsehen zu sehen sein werden. Wir freuen uns, dass Jan Georg Schütte nach dem preisgekrönten Hörspiel 'Altersglühen', das er für den NDR und den WDR sowohl als Film als auch als Serie umgesetzt hat, mit 'Kranitz' ein weiteres Impro-Highlight inszeniert.""Kranitz" (AT) ist eine Produktion der Florida Film GmbH im Auftrag der ARD Degeto und des NDR für die ARD. Produzenten sind Lars Jessen und Sebastian Schultz. Regie führt Jan Georg Schütte. Das Buch stammt von Jan Georg Schütte, Wolfgang Seesko und Sebastian Schultz. Die Redaktion liegt bei Carolin Haasis und Christoph Pellander (beide ARD Degeto) sowie bei Franziska Dillberger und Diana Schulte-Kellinghaus (beide NDR).Pressekontakt:ARD Degeto Natascha Liebold Tel: +49 (0)69/1509-346 E-Mail: natascha.liebold@degeto.de PEPPERSTARK GmbH Linda Feller Tel: +49 (0)89/4114-7757 E-Mail: linda.feller@pepperstark.deOriginal-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/4912538