Mit deutlichen Verlusten haben sich die europäischen Börsen am Dienstag präsentiert und damit den von den US-Märkten vorgezeichneten Weg eingeschlagen.Paris / London - Mit deutlichen Verlusten haben sich die europäischen Börsen am Dienstag präsentiert und damit den von den US-Märkten vorgezeichneten Weg eingeschlagen. Der EuroStoxx 50 sank am späten Vormittag um 1,86 Prozent auf 3948,11 Punkte. Ähnlich hoch fielen die Abgaben in Paris aus. Der französische Cac 40 gab um 1,83 Prozent auf 6268,29 Zähler nach. Für den Londoner FTSE 100 ging es um 1...

