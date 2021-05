Für TUI hat sich die Gemengelage zuletzt zum Positiven verändert. So fliegt der Reiseveranstalter bereits einige wichtige Destinationen - zusätzlich zu Mallorca - wieder an. Und der EU-Impfpass, der im Juni kommen soll, könnte für den Mittelmeer-Spezialisten zu einem größeren Gamechanger werden. Morgen öffnen die Hannoveraner erstmal ihre Bücher. Das können Anleger erwarten.Konkret prognostizieren von Bloomberg befragte Analysten für das zweite Quartal im Konsens Umsätze in Höhe von 401 Millionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...