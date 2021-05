Die Z3 von Konrad Zuse war einer der ersten, wenn nicht sogar der erste funktionstüchtige Computer. Vor 80 Jahren wurde der Rechner in Berlin in Betrieb genommen. An Wagemut hat es Konrad Zuse nicht gefehlt. Als Statiker bei den Henschel Flugzeugwerken in Berlin hatte er eine feste Anstellung, was Anfang der 30er Jahre in Deutschland keine Selbstverständlichkeit war. Doch die immer wiederkehrenden Berechnungen langweilten den studierten Maschinenbauer und Bauingenieur so sehr, dass er 1935 den Sprung in die Selbstständigkeit wagte. Im Wohnzimmer seiner ...

