HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für Ströer nach Zahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 72 Euro belassen. Das erste Quartal des Außenwerbespezialisten sei angesichts der coronabedingten Lockdowns stark belastet worden, schrieb Analyst Jörg Frey in einer ersten Reaktion am Dienstag. Positiv indes hätten sich die strategischen Wachstumstreiber Statista, ein Online-Portal für Statistik, und der Kosmetikversender Asam Beauty erwiesen./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0007493991

