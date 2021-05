Frankfurt (ots) -- Wassermelonen aus spanischen Solargewächshäusern sind besonders nachhaltig und umweltverträglich, da die Anbaumethode gezielt Sonnenenergie nutzt, einen sehr geringen Wasser- und Flächenverbrauch beansprucht und auf biologische Schädlings- und Unkrautbekämpfung setzt.- Die sommerliche Erfrischung ist vielfältig einsetzbar und förderlich für die Gesundheit.Frankfurt (ots) - Bereits Anfang Mai werden die ersten Wassermelonen aus Spanien nach Deutschland geliefert, die aus den Solargewächshäusern der südspanischen Küstenregionen stammen und deren Anbau mittels umweltschonender Anbaumethoden erfolgt. Die von der europäischen Union unterstützte Kampagne CuteSolar (https://cutesolar.de/) ermöglicht vertiefende Einblicke in den Anbau von Obst und Gemüse innerhalb der EU. So lässt sich der Geschmack des Sommers ohne schlechtes Gewissen genießen.Neben dem intensiven Geschmack bietet das Wundergewächs auch viele gesundheitliche Vorteile: So enthält die Wassermelone nicht nur Vitamine wie A, B1, B6 und C, sondern weist auch einen Anteil an Mineralien wie Kalium und Magnesium auf. An heißen Sommertagen bietet sie mit ihren 92 % Wasser eine willkommene Erfrischung, die nebenbei arm an Natrium und frei von Fett und Cholesterin ist.Die erste Lieferung der Saison an nachhaltigen Wassermelonen aus Südspanien, ermöglicht einen gesunden Ausblick auf den Sommer 2021. Die beständigen Wuchsbedingungen in den Solargewächshäusern liefern Früchte von ausgezeichneter Qualität. Die Gewächshäuser sind so konzipiert, dass sie durch ihre lichtdurchlässige Struktur Sonnenlicht und -energie einfangen und zugleich die Pflanzen vor Witterungseinflüssen schützen. Dieses nachhaltige wie ideale Mikroklima ermöglicht es auf den Einsatzfossiler Brennstoffe zum Heizen oder Beleuchten der Kulturen zu verzichten."Wir freuen uns, schon bald die ersten Melonen des Jahres nach Deutschland liefern zu können. So bringen wir unser sommerlich-leichtes Lebensgefühl durch den Geschmack Spaniens nach Deutschland und in andere Länder. Unsere Wassermelonen werden ausschließlich in Solargewächshäusern im sonnenreichen Südspanien angebaut. Sie überzeugen durch einzigartige Qualität sowie langfristige Nachhaltigkeit", Francisco Góngora, Präsident von HORTIESPA\u00d1A.Egal, ob Cocktail und Limonade, Eis oder leichter Wassermelonen-Manchego-Salat - die Wassermelone überzeugt durch ihre fruchtige Frische in so manchem sommerlichen Gericht und Getränk. Mit unserem leckeren Wassermelonen-Gazpacho kann der Sommer kommen!Besonders lecker und erfrischend: Wassermelonen-GazpachoFür 6 Portionen:900 g Wassermelone2 Tomate1 kleine Paprikaschote, rot1 kleine Zwiebel100 ml Tomatensaft2 EL Olivenöl1 TL GranatapfelsirupSalz und Pfeffer, aus der MühleZubereitung:Die Melone in grobe Würfel schneiden. Paprika und Tomaten entkernen und ebenfalls in grobe Würfel schneiden. Die Zwiebel fein würfeln. Alles in ein hohes Gefäß geben und zusammen mit Olivenöl und Tomatensaft pürieren.Mit Granatapfelsirup, Salz und Pfeffer gut abschmecken. Die Masse durch ein nicht zu feinmaschiges Sieb passieren. Anschließend die Gazpacho für 2 bis 3 Stunden kaltstellen.Zum Servieren in Gläser gießen und nach Bedarf garnieren.Tipp: Zum Geschmack der Wassermelone passt besonders gut frische Minze oder Basilikum.Über CuteSolarCuteSolar: Den Geschmack Europas in Solargewächshäusern kultivieren ist ein von APROA, dem Verband der Erzeugerorganisationen für Obst und Gemüse in Andalusien, HORTIESPA\u00d1A, der spanischen interprofessionellen Organisation für Obst und Gemüse, und FruitVegetableEUROPA (EUCOFEL), Europäischer Verband für Obst und Gemüse, gefördertes Programm, mit dem Ziel, die europäischen Verbraucher über die Besonderheiten der landwirtschaftlichen Produktionsmethoden in Solargewächshäusern zu informieren. Dabei geht es insbesondere um zentrale Aspekte wie Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit sowie Sicherheit, Qualität und Rückverfolgbarkeit der Erzeugnisse.Das Programm mit einer Gesamtinvestition von 1,95 Mio. EUR wird von den vorschlagenden Organisationen und der Europäischen Union kofinanziert, hat eine Laufzeit von drei Jahren (2020-2022) und wird in Spanien, Deutschland und Belgien umgesetzt.HaftungsausschlussDer Inhalt dieser Werbekampagne gibt lediglich die Ansichten des Autors wieder und liegt in seiner alleinigen Verantwortung. Die Europäische Kommission und die Europäische Exekutivagentur für die Forschung (REA) übernehmen keinerlei Verantwortung für eine etwaige Weiterverwendung der darin enthaltenen Informationen.Pressekontakt:Pressekontaktmarkenzeichen Agentur für Marketing-Kommunikation GmbHHelena BinderSchwedlerstraße 660314 Frankfurt am MainTel: +49 (0) 159 06803956E-Mail: h.binder@markenzeichen.deInternet: www.markenzeichen.deOriginal-Content von: CuteSolar, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/148445/4912684