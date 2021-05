Original-Research: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu PREOS Global Office Real Estate & Technology AG

Unternehmen: PREOS Global Office Real Estate & Technology AG ISIN: DE000A2LQ850



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Under Review

seit: 11.05.2021

Kursziel: Suspended

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: 12. März 2021

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (ISIN: DE000A2LQ850) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine Under Review-Empfehlung mit einem ausgesetzten Kursziel.



Zusammenfassung:

PREOS hat kürzlich ihre WestendCarree-Immobilie in Frankfurt am Main an die französische Investmentgesellschaft Ardian verkauft. Die Vertragsbedingungen wurden nicht bekannt gegeben. Der Bürokomplex war eines der Markenzeichen des Bestandsportfolios von PREOS und zählt die Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaft zu ihren Ankermietern. Aus unserer Sicht ist die Veräußerung ein Gewinn für das Unternehmen und dürfte einen willkommenen Liquiditätsschub bewirken. In der Zwischenzeit laufen Gespräche mit einem potenziellen strategischen Investor weiter, aber der Zeitplan für eine Vereinbarung wurde ins zweite Halbjahr verschoben. Wir beobachten weiterhin die Entwicklung des Unternehmens, um unsere Schätzungen zu überarbeiten. Die Aktie bleibt weiterhin Under Review mit einem ausgesetzten Kursziel.





First Berlin Equity Research has published a research update on PREOS Global Office Real Estate & Technology AG (ISIN: DE000A2LQ850). Analyst Ellis Acklin confirms his Under Review rating with a Suspended price target.



Abstract:

PREOS recently sold its WestendCarree property in Frankfurt am Main to the French investment company Ardian. Terms of the deal were not disclosed. The office tower was one of the signature properties in the PREOS portfolio and counts the Max Planck Society for the Advancement of Science among its anchor tenants. In our view, the disposal is a win for the company and should provide a welcome liquidity boost. Meanwhile, talks with a prospective strategic investor are ongoing, but the timeline for an agreement has been pushed out until H2/21. We continue to monitor corporate developments for a basis to reset our estimates. The stock remains Under Review with a Suspended price target.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe http://firstberlin.com/imprint/ oder die vollständige Analyse.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

http://www.more-ir.de/d/22434.pdf



Kontakt für Rückfragen

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



übermittelt durch die EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

°